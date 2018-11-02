Власти аннексированного Крыма отказались выплачивать компенсацию в полмиллиона рублей раненой во время теракта в Керченском политехническом колледже 16-летней Наталье Калиниченко. Об этом заявил отец девушки - Юрий Калиниченко. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Юрия Калиниченко, на встрече с жителями Керчи "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов, назвал семью Калиниченко "неблагополучной" и сказал, что "денег велено не давать".

Ученица колледжа Наталья Калиниченко оказалась в эпицентре взрыва. Она получила тяжелые травмы, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а средств у семьи нет.

Напомним, стрельба и взрывы в Керченском политехническом колледже прогремели 17 октября. В результате нападения погиб 21 человек. Атаку организовал четверокурсник - 18-летний Владислав Росляков, который потом покончил с собой.

Ранее "Страна" писала о том, что керченский стрелок Росляков хотел превратить свой колледж в арену из шутера Doom, а потом сжечь.

Также мы сообщали, что банки разрешили списать долги по кредитам семьям погибших в политехническом колледже в Керчи.