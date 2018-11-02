Национальный банк ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с 21,6 млрд долларов до 20,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

"Объем резервов на конец этого года зависит, прежде всего, от объема транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, поступления иного официального финансирования и объема размещения еврооблигаций правительством", - сообщает регулятор.

Также ухудшен прогноз в следующие годы: в 2019 году - 18,8 миллиарда долларов (ранее - 19,1 миллиарда долларов), в 2020 году - 19,7 миллиарда долларов (ранее - 20 миллиардов долларов).

Согласно обновленным прогнозам, в 2018 году платежный баланс Украины будет сведен с профицитом в 2 миллиарда долларов (прежний прогноз - 2,6 миллиарда долларов), в 2019 году - с дефицитом в 0,3 миллиарда долларов (0,8 миллиарда долларов), в 2020 году - с дефицитом в 0,1 миллиарда долларов (0 миллиарда долларов).

Ранее "Страна" сообщала, что международные резервы Украины за месяц упали почти на $600 миллионов.

Также мы писали о том, что Украина должна до конца года выплатить по внешнему долгу почти 100 миллиардов гривен.