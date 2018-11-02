"Страна" изучила санкционный список, который составила Россия против украинских граждан и компаний и оценила насколько могут быть болезненными санкции для его фигурантов из числа бизнесменов.

Напомним, что санкции предполагают блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

В списке мы нашли как минимум двух бизнесменов, которые владеют активами в России.

Это крупная аграрная компания Kernel, которая владеет терминалом в Тамани Краснодарского края, рассчитанном на перевалку 6,2 млн.т зерна в год. Хотя, в прошлом году Kernel объявил, что собирается его продать. Но теперь, после введения санкций, которые предусматривают арест ценных бумаг и имущества, вряд ли продаст.

В списке есть и известный бизнесмен (которого часто называют "российско-украинским бизнесменом") Павел Фукс. Ранее он был одним из крупнейших московских застройщиков. Ему до сих пор принадлежит недостроенный комплекс Sky House в столице РФ. Теперь он его даже не сможет продать.

Впрочем, перспективы развития бизнеса Фукса в России и ранее были под большим вопросам. Он покинул соседнюю страну и перебрался в Украину несколько лет назад из-за жесткого конфликта с авторитетным сенатором Шишкиным.

Кроме того среди попавших под санкции предприятия - государственная Объединенная горно-химическая компания и принадлежащий ей Вольногорский ГОК. Он является крупным поставщиком сырья для российского производителя титана "ВСМПО-Ависма".

Кроме того, в списке присутствует корпорация "Фармак" Фили Жебровской (сестры бывшего губернатора Донецкой области Павла Жебровского). Изучив базу импортеров в РФ, "Страна" обнаружила, что "Фармак" активно возит лекарства в Россию, в частности, в сейчас поставляет туда такие препараты как "Йодит" и "Барбовал". Судя по базе, сейчас это крупнейший поставщик украинских медикаментов в Россию.

В списке также числится харьковское предприятие "Стома", которое, согласно базе импортеров, поставляет в РФ "искусственный зубы и смеси для пломбировки".

В тоже время крупнейшие украинские экспортеры других видов продукции в список не попали.

В их числе, согласно базам данных импортеров в РФ, в первую очередь, компании Рината Ахметова - "Азовсталь", "Запорожсталь", ММК Ильича.

Первая, согласно российскому классификатору, поставляет в Россию стальной прокат, рельсы и швелер (профиль из черного проката), вторая - каменноугольный пек (используется для производства электродов).

Последний идет прямиком на завод Олега Дерипаски "Русал". Но ни одной из этих компаний в санкционном списке нет.

Крупным поставщиком в РФ является также харьковский завод "Электротяжмаш" (экспортирует электродвигатели), о котором в санкционном списке тоже нет ни слова.

Колеса для ж/д транспорта и трубы в Россию продает украинский "Интерпайп", тоже не попавший под ограничения. Повезло и краматорскому заводу "Энергомашспецсталь", отгружающему в Россию оборудование.

"Проскочил" также бердянский "Агринол" нардепа Александра Пономарева, которого не так давно в Раде пытались лишить неприкосновенности за, якобы, поставки ВСУ некачественного масла. В санкционном списке его нет, а вот в списке экспортеров в Россию - есть. Причем, судя по всему, у россиян к маслам "Агринола" особых претензий нет.

Подробнее о том, как российские санкции могут сказаться на украинском бизнесе и какая может быть у них политическая подоплека, читайте в расследовании "Страны" "Пинчуку и Ахметову намекнули, Порошенко дали вольную".