На автоматической станции Dawn, исследующей пояс астероидов, после 11 лет работы закончилось топливо. Dawn не выходила на связь как минимум двое суток, пропустив два сеанса связи. Об этом сообщило в четверг, 1 ноября, американское космическое агентство NASA.

Ученые считают, что, вопреки невозможности связываться с Землей, станция сможет находиться на нынешней траектории - близ карликовой планеты Церера. "Сегодня мы отмечаем конец миссии Dawn и ее невероятных технических достижений, которые дали нам важных научные данные", - заявил представитель NASA Томас Цурбухен.

Система камер Dawn была разработана и создана в том числе в научных учреждениях Германии - в Берлине, Брауншвейге и Геттингене. Станция была запущена в 2007 году, а ее миссия была рассчитана на 9 лет. После успешной работы, срок действия Dawn неоднократно продлялся. В марте 2015 года Dawn стал первым летательным аппаратом, который достиг траектории карликовой планеты. Перед этим зонд достиг астероида Веста.

Видео: youtube.com

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