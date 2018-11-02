По итогам проверки Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение каналу "Громадське ТВ". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам внеплановой проверки решением Национального совета 1 ноября к ОО "Громадське телебачення" г. Киев (спутниковое вещание, логотип "hromadske") применена санкция объявления предупреждения из-за невыполнения ею правил ведения вещания на теле- и радиоканалах в Дни траура (скорби) и Дни памяти", - указывается в сообщении.

Как установила проверка, информация о Дне памяти жертв "красного террора" отсутствовала в эфире до 07:07, в то время как согласно действующим нормативам должна распространяться не реже одного раза в два эфирных часа.

Внеплановая проверка шести каналов была назначена Нацсоветом 27 сентября. Кроме "Громадьске ТВ" проверки назначены для "1+1", Newsone, "Перший київський телеканал", "Правда тут Київ" и днепровского канала "34".

Ранее "Страна" писала о том, что в Нацсовете уличили некоторые радиостанции в саботаже языковых квот.

Также мы сообщали, что Нацсовет назначил каналу Newsоne внеплановую проверку из-за смены собственников.