Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский заявил, что генпрокурор Юрий Луценко предлагал ему пойти на сделку со следствием и дать показания против Януковича. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Мне несколько раз говорили, что я должен пойти на сделку со следствием. Что должен дать показания на Януковича, тогда "мы от тебя отстанем". Это говорил не мне лично, но некоторым народным депутатам генеральный прокурор Юрий Луценко", - сказал Новинский. Он пояснил, что речь идет о так называемом "деле Драбинко". "Про то, что я якобы участвовал в его похищении. Это все неправда, не хочу даже говорить об этом. Следствие еще идет по этому поводу", - сказал нардеп.

Он добавил, что от сделки со следствием отказался. "Я отказался, сказал, что я не пойду на это, потому что я врать не буду. Я не буду клеветать на человека, говорить то, чего не было. Мое спокойствие этого не стоит. Я лучше потерплю еще немножко", - сказал Новинский.

По его словам, внимание Генпрокуратуры он воспринимает как месть и рэкет со стороны президента. "Во-первых, это реакция на мою политическую позицию. Второе – это желание просто банального экономического рэкета. И третье – просто месть", - считает нардеп.

Ранее "Страна" сообщала, что Новинский заявил, что получить украинское гражданство ему помог Порошенко.

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