Президента США Дональда Трампа резко раскритиковали за видеоролик, в котором говорится, что демократы содействуют мигрантам, а те, в свою очередь, совершают тяжелые преступления. Об этом пишет Reuters.

31 октября Трамп разместил на своей странице в Тwitter видеоролик, составленный из видеозаписи суда над нелегалом из Мексики Луисом Бракамонтесом, который убил двух полицейских в 2014 году в Сакраменто, и кадров видео каравана мигрантов, который направляется через южную Мексику к границе США.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G