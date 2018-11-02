Президента США Дональда Трампа резко раскритиковали за видеоролик, в котором говорится, что демократы содействуют мигрантам, а те, в свою очередь, совершают тяжелые преступления. Об этом пишет Reuters.

31 октября Трамп разместил на своей странице в Тwitter видеоролик, составленный из видеозаписи суда над нелегалом из Мексики Луисом Бракамонтесом, который убил двух полицейских в 2014 году в Сакраменто, и кадров видео каравана мигрантов, который направляется через южную Мексику к границе США.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 октября 2018 г.

На видео Бракамонтес кичится своими убийствами и заявляет о намерении продолжить убивать после освобождения из тюрьмы.

"Кому еще демократы позволят прийти?", - спрашивают авторы ролика. В конце видео указывается, что президент Трамп и республиканцы "делают Америку безопасной снова".

Американские СМИ сообщают, что этот видеоролик был оплачен избирательным штабом Трампа.

Председатель национального комитета Демократической партии США Том Перес охарактеризовал эту рекламу как "нагнетающую страх"

Трамп, чья администрация придерживается жесткого подхода к легальной и нелегальной иммиграции, указывает на караван в своей агитации за кандидатуры республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США.

Но даже некоторые республиканцы раскритиковали Трампа за эту политическую рекламу, обвинив его в раскалывании общества.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп заявил, что он правильный человек, который спас планету от ядерной войны, потому что успел договориться с Ким Чен Ыном.

Также мы сообщали, что Трамп объяснил, почему он хочет отменить получение гражданства США по праву рождения.