Национальный союз журналистов (НСЖУ) призывает кандидатов в президенты Украины поддержать Декларацию в защиту свободы слова. Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он пишет, что Декларацию разработали в НСЖУ при участии украинских журналистов и экспертов Международной федерации журналистов. Согласно сообщению, кандидат в президенты должен задекларировать обязательства, а в случае избрания президентом соблюдать 7 принципов:

Первое. Уважать свободу слова и самовыражения.

Второе. Не совершать никаких действий, незаконно ограничивающих эти свободы. Публично осуждать подобные попытки.

Третье. Не препятствовать журналистской работе, не оказывать давление на журналистов и СМИ.

Четвертое. Не использовать силовые органы и регуляторов для преследования журналистов. МВД, ГПУ, СБУ, НАБУ, НАЗК, ГБР, ГФС, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания и другие государственные структуры не должны быть инструментами давления на редакционную политику СМИ и работу журналистов. Преследование журналистов за их материалы недопустимо.

Пятое. Ежегодно проводить публичные отчеты силовиков о результатах расследований преступлений против журналистов и борьбе с безнаказанностью.

Шестое. С уважением относиться к работе журналистов; не делить их на "своих" и "плохих", не вешать ярлыков и не поощрять вражду.

Седьмое. Уважать существующие законы в сфере свободы слова, а законодательные новации должны быть согласованы с журналистским сообществом и СМИ в ходе проведения широких консультаций.

Фото: facebook.com

Ранее мы писали, что глава Freedom House в Украине вспомнил о главреде "Страны", рассказывая об ухудшении ситуации со свободой слова.

Также читайте о том, что украинские журналисты приняли резолюцию с требованием наказать виновных в нападениях на СМИ.