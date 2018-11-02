Вчера, 1 ноября, Россия огласила список украинских политиков, общественных деятелей и бизнесменов, а также и перечень компаний против которых Кремль ввел персональные санкции.

Среди 24 членов украинского правительства в списке оказались десять министров, включая вице-премьеров Вячеслава Кириленко (курирует гуманитарные вопросы) и Иванну Климпуш-Циндадзе (занимается европейской и евроатлантической интеграцией), глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак. Из силовиков в нем также главы СНБО Александр Турчинов и СБУ Василий Грицак.



Под санкциями оказался почти весь гуманитарный блок Кабмина: министр культуры, министр образования и науки, глава Минздрава. Зато экономический блок в списке не представлен - там нет министров экономики и энергетики, руководителя Минфина, главы Минсельхоза. Не фигурируют в нем и глава МИДа Павел Климкин и шеф Минюста Павел Петренко (представитель "Народного фронта", близкий соратник Арсения Яценюка).

Источник в правительстве России пояснил Коммерсанту почему так произошло.

"Те, с кем у нас есть контакты, туда не попали. Скажем, с Минюстом у нас продолжают действовать и выполняться соглашения, касающиеся, к примеру, взаимной выдачи уголовников", - рассказал источник. Он также добавил, что список не стоит рассматривать как монолит, "он будет гибким, люди из него могут исчезать или, напротив, появляться там по мере необходимости".

Ранее "Страна" сообщала, что являют собой российские санкции. Пинчуку и Ахметову намекнули, Порошенко дали вольную.

Также мы рассказывали, что всем фигурантам российских санкций напомнили, что они родились в СССР.