В Киеве до 31 июля 2019 года ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах Киева из-за ремонта электросетей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сообщается,  что движение будет ограничено по следующим улицам:

  • улица Софиевская;
  • Софийская площадь;
  • улица Владимирская;
  • улица Золотоворотская;
  • Георгиевский проулок;
  • улица Рейтарская;
  • улица Стрелецкая;
  • улица Олеся Гончара;
  • улица Ярославов Вал;
  • Львовская площадь;
  • улица Сечевых Стрельцов.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 ноября в Киеве запретят ездить со скоростью 80 км/час.

Также мы писали о том, что в Киеве потратят более полумиллиарда на ремонт проспекта Бандеры.

Кроме того, читайте о том, что в ответ на перекрытие киевлянами улицы в КГГА изменили маршрут общественного транспорта.

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