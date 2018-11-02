В Киеве до 31 июля 2019 года ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах Киева из-за ремонта электросетей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, сообщается, что движение будет ограничено по следующим улицам:

улица Софиевская;

Софийская площадь;

улица Владимирская;

улица Золотоворотская;

Георгиевский проулок;

улица Рейтарская;

улица Стрелецкая;

улица Олеся Гончара;

улица Ярославов Вал;

Львовская площадь;

улица Сечевых Стрельцов.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 ноября в Киеве запретят ездить со скоростью 80 км/час.

Также мы писали о том, что в Киеве потратят более полумиллиарда на ремонт проспекта Бандеры.

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