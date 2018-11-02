Центральные улицы Киева частично перекроют до 31 июля следующего года. Полный список
В Киеве до 31 июля 2019 года ограничат движение транспорта на некоторых центральных улицах Киева из-за ремонта электросетей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, сообщается, что движение будет ограничено по следующим улицам:
- улица Софиевская;
- Софийская площадь;
- улица Владимирская;
- улица Золотоворотская;
- Георгиевский проулок;
- улица Рейтарская;
- улица Стрелецкая;
- улица Олеся Гончара;
- улица Ярославов Вал;
- Львовская площадь;
- улица Сечевых Стрельцов.
Ранее "Страна" сообщала, что с 1 ноября в Киеве запретят ездить со скоростью 80 км/час.
Также мы писали о том, что в Киеве потратят более полумиллиарда на ремонт проспекта Бандеры.
Кроме того, читайте о том, что в ответ на перекрытие киевлянами улицы в КГГА изменили маршрут общественного транспорта.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!