Нацбанк на 2 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,15 грн/доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 ноября установлен на уровне 2815,7863 гривен за 100 долларов (+3,9031 гривен).

Также НБУ повысил курс евро к гривне на 26 копеек до 32,08 гривень за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальный курс евро на 2 ноября установлен на уровне 3208,0253 гривни за 100 евро (+25,5359 грн).

Ранее "Страна" сообщала, что банкиры пожаловались, что спекулянты раскачивают курс доллара, не замечая санкций.

Также мы писали о том, что курс гривни на межбанке укрепляется уже четыре дня подряд.