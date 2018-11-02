Сегодня, 2 ноября, почти во всех областях Украины ожидается сухая и облачная погода. Об этом пишет сайт Укргидрометцентра.

В центре температура днем от 10 до 13 градусов, ночью - от 5 до 8 градусов. На севере страны температура днем от +10 до +13 градусов, ночью - от +4 до +8 градусов. В западной части страны температура воздуха будет колебаться от 12 до 21 градуса тепла, и от +7 до +11 градусов ночью. На востоке температура днем от +10 до +13 градусов, ночью - от +2 до +4 градусов. Жителей южных областей тоже ждет погожая погода - температура днем от +11 до +18 градусов, ночью - от +6 до +10 градусов.

В пятницу, 2 ноября, в Киеве - без осадков. Температура воздуха составит от +10 до +12 градусов днем, и от +5 до +7 градусов ночью. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики назвали точную дату, когда в Украине выпадет первый снег.

Также мы писали о том, что синоптик показала фото антициклона Yogi, который сохраняет в Украине теплую туманную погоду.