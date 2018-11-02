Новый состав Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) принял свое первое постановление, касающееся подготовки по организации и проведению выборов президента в 2019 году.

Об этом передают Украинские Новости.

"Комиссия приняла решение подать на рассмотрение Кабинета Министров Украины порядок финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на выборах президента Украины", - заявили в пресс-службе ЦИК.

Предыдущий состав комиссии принял одно постановление технического характера относительно очередных выборов президента - обратился к Министерству финансов с просьбой предусмотреть 2,4 млрд гривен на их проведение.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Тимошенко и Зеленский возглавили президентский рейтинг.

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