Министр энергетики США Рик Перри в ходе своего турне по странам Восточной Европы посетит и Украину. Визит в нашу страну состоится на следующей неделе. Об этом передает Reuters.

"В ходе визитов министра Перри в Чехию, Польшу, Венгрию и Украину планируется обсудить широкий круг вопросов: от ядерной энергии и кибербезопасности до экспорта угля и сжиженного природного газа", - заявили в министерстве энергетики США.

Администрация Трампа ищет иностранные рынки для сбыта своего угля, поскольку внутреннее потребление снизилось до самого низкого уровня с 1983 года из-за закрытия ряда угольных электростанций.

США активно продвигают на европейский рынок свой сжиженный газ, объясняя это необходимостью снизить зависимость от поставок газа из России.

Напомним, что Германия выделит $0,5 млрд на терминал для сжиженного газа из США.

Также мы рассказывалм, что президент Польши уверен, что газопровод "Северный поток - 2" угрожает Украине и Словакии.