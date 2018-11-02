Президент США Дональд Трамп уверен, что если бы не его личные усилия по нормализации отношений с КНДР, то сейчас бы на планете уже шла бы ядерная война.

С такое заявленим глава Белого дома выступил в четверг, выступая на митинге своих сторонников в штате Миссури, передает ТАСС.



"Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас все хорошо", - отметил он, рассказывая о себе и своей встрече с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Дональд Трамп также вновь заявил, что его отношения с Ким Чен Ыном "очень хорошие".

Напомним, что исторический саммит Трампа и Ким Чен Ына прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

Ранее "Страна" рассказывала, что вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится уже в начале 2019 года.