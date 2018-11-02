В четверг, 1 ноября, спасатели Индонезии достали со дна Яванского моря "черные ящики" разбившегося Boeing 737. Предварительный отчет о причинах крушения лайнера будет опубликован в течение месяца. Об этом заявил следователь Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Сурио Вибово.

"Черные ящики" обнаружили в этом морском районе, фото: thejakartapost.com

"По закону нам дается один год для расследования причин катастрофы, кроме того, в течение одного месяца должен быть подготовлен предварительный отчет", - заявил Сурио Вибово, передает ТАСС со ссылкой на портал Detik.

Первый "черный ящик", был доставлен в лабораторию Комитета по обеспечению безопасности на транспорте вечером 1 ноября. Специалисты уже начали расшифровку показаний параметров полета. По словам руководителя этого ведомства Соерджанто Таджахоно, процесс займет одну-две недели, после чего можно будет делать предварительные выводы о причинах катастрофы.

К расшифровке черных ящиков также подключены представители корпорации Boeing, а в расследовании участие принимают сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США.