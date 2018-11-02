Вчера, 1 ноября, Россия обнародовала список украинских политиков, бизнесменов и журналистов, а также и перечень компаний, против которых введены персональные санкции.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, в связи с этим сообщил в Facebook об аресте в порту Мариуполя, крупной партии листового проката с Алчевского меткобмината, который находится на территории так называемой "ЛНР".

"Наш ответ "санкциям". В порту Мариуполя арестовано более 3 000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии в Бельгию. Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма", - написал Юрий Луценко.

При этом он не пояснил зачем судно, которое направлялось, очевидно из российского порта, в Бельгию зашло в мариупольский порт. Либо прокат был доставлен сушей непосредственно в Мариуполь? Тогда каким образом он пересек линию разграничения?

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Ранее "Страна" разбиралась против кого и зачем на самом деле ввела санкции Россия.