Введение Россией масштабных санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной. Об этом заявил бизнесмен Игорь Коломойский отвечая на вопрос, почему его нет в санкционном списке Кремля, пишет УНИАН.

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента, - Прим. Ред.). Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую с этим списком: Порошенко, Рожкова (Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ - Прим. Ред.), Пасенюк (Макар Пасенюк, управляющий директор инвесткомпании ICU, принадлежит к ближнему кругу президента - Прим. Ред.), Кононенко (Игорь Кононенко, замглавы фракции БПП в Раде, соратник Порошенко - Прим. Ред.), почтальоном работал Медведчук (Виктор Медведчук, лидер "Украинского выбора", кум Владимира Путина - Прим. Ред.). Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", - заявил он.

Коломойский также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы - медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие. "На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", - подчеркнул Коломойский.

Ранее "Страна" сообщала, что намекнула Россия Пинчуку и Ахметову в санкционном списке.

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