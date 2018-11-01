Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что ее заявление об уходе с поста главы немецкого правительства после окончания нынешнего срока было сделано для того, что новые молодые политические лидеры могли взять на себя ответственность и заявить о своих взглядах.

"Необходимо когда-то сказать, что пусть уже другие возьмут на себя ответственность. Меня четвертый раз выбрали канцлером, я 13 лет на этом посту… Я сделала это заявление, чтобы дать возможность другим, молодым, выразить свои мысли и подготовить партию к следующим выборам во главе с другими лидерами", - сказала Меркель на встрече с украинскими студентами в четверг в Киеве.

По ее словам, люди хотели бы видеть действия, направленные на улучшения их жизни, а не дискуссии о разных позициях внутри партий ХДС/ХСС.

Ранее "Страна" писала, что завещала Меркель Украине в свой последний срок на посту канцлера.

Стало известно, что на пресс-конференции Меркель и Порошенко разрешили задать вопросы только двоим журналистам.

Также собщалось, что после встречи с Меркель в Киеве Порошенко поедет в Стамбул к Эрдогану.