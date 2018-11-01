Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодежи МОН поручил украинским школьникам заняться пересчетом пингвинов. Таким образом, в ведомстве хотят выяснить насколько высоки запасы антарктического криля в океане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"В четверг, 1 ноября 2018 года, стартовал проект по привлечению школьников к научным исследованиям экологии Антарктики. Его проводит Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН совместно с Национальным эколого-натуралистическим центром ученической молодежи МОН. Исследования, в которых примут участие школьники, – это часть международной программы мониторинга и прогнозирования состояния экосистемы Южного океана и запасов антарктического криля", – отметили в МОН.

Конечной целью исследования является научно обоснованный ответ на вопрос: популяция криля самом деле катастрофически сокращается и он нуждается в защите, как предостерегают некоторые экоактивисты, или, наоборот, криля можно безоговорочно вылавливать, как уверяют промышленники.

Фото: mon.gov.ua

В ведомстве проинформировали, что станция "Академик Вернадский" одной из первых присоединилась к этой мониторинговой программе, разработанной международной Комиссией по морским ресурсам Антарктики.

Фото: mon.gov.ua

"Уже третий год в окрестностях украинской станции 3 автоматические камеры снимают "семейные фотоальбомы" пингвинов. Накопилось несколько тысяч снимков, требующих обработки и анализа. Для этого ученые НАНЦ разработали специальную методику. По ней воспитанники областных эколого-натуралистических центров смогут с помощью учителей обработать фотографии с камер", – говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что пингвины воруют оборудование на украинской полярной станции в Антарктиде.

Также мы писали о том, что в Антарктиде орнитологи случайно заметили полтора миллиона пингвинов.