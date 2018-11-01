Все три жертвы избиения, которое произошло в Павлограде 14 октября, скончались в больнице.

Напомним, 14 октября двое парней выпивали. От скуки решили развлечься - избить бездомных. Из материалов следствия известно, что они ворвались в сторожку на территории бывшей медсанчасти №15 на ул. Плосконоса, где было три человека. Парни били бездомных ногами. "Первый умер сразу. Второго отправили в Днепр - он умер там. У этих людей были тяжелые травмы черепа, грудной клетки", - рассказал Павлоград.dp.ua заместитель главврача больницы №4 по хирургии Искендер Искендеров. Последняя жертва побоев умерла в ночь с 29 на 30 октября.

"Сначала он поступил к нам с тупым ударом живота, разрывом селезенки и черепно-мозговой травмой. Через час его выписали, а потом он поступил с перитонитом. Прооперировали, но он умер", - сказал медик.

Двое парней, подозреваемых в убийствах, содержатся под стражей без права залога. Это студенты, один из которых учится в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения, второй - студент Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Он же является сыном судьи Юрьевского суда. В университете утверждают, что парня отчислили за несколько недель до избиения.

Напомним, в Одессе разыскивают мужчину, забившего до смерти бездомного на глазах у детей.

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