Человеческие останки, найденные в посольстве Святого Престола в Риме во время выполнения строительных работ, принадлежат женщине. Возможно, ей была Эмануэла Орланди – дочь сотрудника Ватикана, которая пропала 35 лет назад, сообщает ВВС.

"Первоначальное исследование костей, найденных в посольстве Ватикана в Риме, свидетельствует о том, что они принадлежат женщине, как отмечается, это усиливает предположение о том, что находка поможет решить тайну 1980-х годов", - говорится в сообщении.

Тайна касается исчезновения двух 15-летних девушек в Риме в 1983 году. Одна из девушек, Эмануэла Орланди - 15-летняя дочь сотрудника канцелярии Папы Римского, была гражданкой Ватикана. Дело об ее исчезновении - одна из самых больших загадок в современной итальянской истории. Эта история 35 лет будоражит страну, так как в ней замешаны террористы, масоны, двуличные кардиналы и спецслужбы.

Фото: liberoquotidiano.it

Как отмечается, изучив тазовую кость на месте находки, исследователи пришли к выводу, что она принадлежит женщине. Теперь они постараются извлечь ДНК из зубов и черепов, чтобы сравнить их с ДНК пропавших девушек. Результаты ожидаются в течение 10 дней.

До этого в посольстве Святого Престола в Италии обнаружили человеческие останки. Адвокаты родных итальянки, пропавшей без вести 35 лет назад, требуют от прокуратуры предоставить дополнительную информацию о найденных фрагментах человеческих костей.

Фрагменты костей были обнаружены во время реконструкции над пристройкой к посольству Ватикана, заявили в посольстве Святого Престола. Главный прокурор Джузеппе Пиньятоне поручил судебным специалистам определить возраст, пол и дату смерти.

Ранее "Страна" сообщала, что Ватикан не намерен давать оценок созданию автокефальной церкви в Украине.

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