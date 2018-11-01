Служба безопасности Украины изучает обстоятельства инцидента на презентации с картой Европы, на которой Крым был показан российским. Об этом сказали в пресс-центре СБУ, пишет Укринформ.

"СБУ изучает обстоятельства инцидента. Процессуальных решений пока нет", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, в среду, 31 октября, в офисе Европейской бизнес ассоциации состоялся круглый стол, на котором председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк показал карту Европы с "российским" Крымом.

Сам Ноняк позднее указал, что из-за нехватки времени презентацию с картой увидел лишь во время выступления. Кроме того, он отметил, что СБУ начала процессуальные действия относительно работников Укртрансбезопасности, которые причастны к инциденту с картой.

Ранее "Страна" сообщала, что Омелян поручил начать служебное расследование из-за карты с "российским Крымом" на презентации.