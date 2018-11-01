Киевской местной прокуратурой по подозрению в сутенерстве разоблачен и задержан директор одного из развлекательных клубов столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе расследования установлено, что директор клуба склонял сотрудниц к оказанию сексуальных услуг посетителям заведения. Оплата за предоставление таких услуг составляла 200 долларов США, из которых половину девушки отдавали администратору клуба, которая в дальнейшем передавала эти средства директору.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

По предварительной информации в противоправную деятельность было вовлечено около 20 танцовщиц заведения. Во время обысков в помещении клуба и по месту жительства директора заведения были обнаружены и изъяты денежные средства, черная бухгалтерия, а также порошкообразное вещество, похожее на наркотическое.

В настоящее время директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 303 УК Украины. Следствие продолжается. Устанавливаются причастность других лиц к совершению этого преступления.

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