В Украине врачи-физлица предприниматели, которые получили лицензию на медицинскую практику, смогут выписывать рецепты по программе "Доступные лекарства". Соответствующие изменения в постановление Кабмина от 17 марта 2017 года № 152 "Об обеспечении доступности лекарственных средств" приняло правительство на заседании 31 октября, пишет Лига.

Также увеличено окно для пересмотра цен препаратов фармпроизводителями с 5 % до 10 %, что позволит увеличить перечень бесплатных лекарств в программе.

В настоящее время по программе "Доступные лекарства" пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой и диабетом 2 типа могут получить 261 препарат, из них 59 - бесплатно.

Предполагается, что с 1 апреля 2019 контрактовать аптечные учреждения и возмещать стоимость отпущенных лекарственных средств в рамках программы "Доступные лекарства" будут не учреждения здравоохранения или муниципалитеты, а непосредственно один главный оператор бюджетных средств - Национальная служба здоровья Украины.

Кроме того, 17 октября Кабмин разрешил распределять вакцины, закупленные за государственный счет, не только среди коммунальных учреждений здравоохранения первичного звена, но и среди частных заведений и врачей-ФЛП, которые заключили договора с Национальной службой здоровья Украины. Также вакцины против туберкулеза и гепатита В, которые необходимы в первые дни от рождения ребенка, направлять в родильные дома всех форм собственности. Новые правила распределения вакцин вступят в силу с момента обнародования соответствующих изменений в постановление Кабмина № 298. Эти изменения обеспечат наличие доступных и безопасных вакцин бесплатно, своевременно и там, где они нужны.

Ранее "Страна" сообщала, как на практике работает программа "Доступные лекарства", и почему из нее массово выходят аптеки.

Также мы писали о том, что Минздрав создал предприятие, которое займется бюджетными закупками лекарств в Украине.