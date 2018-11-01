Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительный акт относительно бывшего кадастрового регистратора, которая подозревается в уничтожении информации о законном владельце земельного участка и разделе ее между другими людьми, передает ЮрЛига.

Следствие установило: в 2016 году государственный кадастровый регистратор Управления Госгеокадастра в Киево-Святошинском районе Киевской области, действуя в интересах третьих лиц, внесла в Национальную кадастровую систему сведения о разделе земельного участка общей площадью 6 гектар, находившегося под арестом.

В результате таких действий кадастровые данные об указанном участке, а также информация о его законном собственнике, были уничтожены и создано 45 земельных участков с другими кадастровыми номерами и владельцами.

Бывший государственный регистратор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 в. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 в. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) УК. За совершенное злоумышленнице грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

На данное время следствие завершено. Спорный земельный участок возвращен законному владельцу, а обвинительный акт относительно госрегистратора направлен в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщала "Страна", регистраторы не смогут оформлять собственность за пределами своих областей.

Стало известно, что министерство юстиции будет раз в месяц тестировать государственных регистраторов на профпригодность.

Ранее прокуратура и СБУ поймали в Киеве банду, которая продавала квартиры по поддельным документам.