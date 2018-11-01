Информация об "отмене правительством" пределов платы за совершение нотариальных действий на "дерегуляционном заседании" 31 октября является неправдивой. Об этом сообщает пресс-служба Нотариальной палаты Украины.

Там отмечают, что решение, принятое правительством 31 октября, не отменяет минимальный предел платы за совершение нотариальных действий. Согласно повестке дня, правительство должно было рассмотреть проект Указа президента о признании утратившим силу указа от 10 июля 1998 года № 762 "Об упорядочении взыскания платы за совершение нотариальных действий".

Нотариальная палата разъяснила, что указ № 762 был подписан в рамках пункта 4 Переходных положений Конституции (в редакции 1996 года) и может быть отменен исключительно законом:

"4. Президент Украины в течение трех лет после вступления в силу Конституцией Украины имеет право выдавать одобренные Кабинетом Министров Украины и скрепленные подписью премьер-министра Украины указы по экономическим вопросам, не урегулированным законами, с одновременной подачей соответствующего законопроекта в Верховную Раду Украины в порядке, установленном статьей 93 этой Конституции.

Такой указ президента вступает в действие, если в течение тридцати календарных дней со дня представления законопроекта (за исключением дней межсессионного периода) Верховная Рада Украины не примет закон или не отклонит поданный законопроект большинством от ее конституционного состава, и действует до вступления в силу законом, принятым Верховной Радой Украины по этим вопросам".

Следовательно, решение об отмене указа № 762 может принимать исключительно президент Украины с учетом особенностей норм Конституции.

Напомним, указом установлено, что размер платы, которая взимается за совершение нотариальных действий частными нотариусами, не может быть меньше размера ставок государственной пошлины, взимаемой государственными нотариусами за аналогичные нотариальные действия. В совокупный налогооблагаемый доход, полученный гражданами в период, за который осуществляется налогообложение, не включаются суммы, полученные в результате отчуждения имущества, которое принадлежит гражданам на праве собственности по договорам, заверенным в установленном законом порядке.

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