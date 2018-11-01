Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что Википедия забанила его за редактирование страницы об украинском экс-чемпионе Владимире Кличко. Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на AS.

Британец рассказал, что делал это несколько раз, поскольку хотел доказать, что на Википедии каждый может писать, что вздумается. По словам Фьюри, он внес коррективы в текст соперника в рамках манипулятивных игр в преддверии боя с Кличко в ноябре 2015 года.

"На моей странице кто-то все время ставит статус "закончил карьеру". А я не закончил. Я исправляю статус на активный, а он все время меняет его обратно. Очевидно, кто-то очень хочет, чтобы я ушел из бокса. Скорее всего, это кто-то из Лондона", - намекая на своего соотечественника и действующего чемпиона мира по четырем версиям Энтони Джошуа сказал Фьюри. Накануне Фьюри рассказал историю, как перед боем против бывшего обладателя титулов в хэвивейте Владимира Кличко просидел дольше в сауне, чем украинец.

В июне Фьюри вернулся в ринг спустя 2,5 года, победив нокаутом албанца Сефера Сефери. Спустя два месяца британец единогласным решением судей одолел итальянца Франческо Пьянету.

В ноябре 2015 года британец стал чемпионом мира, нанеся первое за 11 лет поражение украинцу Владимиру Кличко. После этого Фьюри упал в глубокую депрессию, имел проблемы с наркотиками и отказался защищать свои титулы в ринге.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что супертяжеловес Тайсон Фьюри хочет побить худенького Василия Ломаченко.

Также мы писали о том, что скандальному британцу Фьюри, который победил Кличко, разрешили вернуться в бокс.