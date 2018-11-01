Президент Армении Армен Саркисян в четверг подписал указ о проведении внеочередных парламентских выборов 9 декабря 2018 года.

"Учитывая роспуск парламента Армении силой закона, назначить внеочередные выборы Национального Собрания Армении 9 декабря", - говорится в президентском указе.

Ранее в четверг депутаты Национального Собрания Армении во второй раз не избрали единственного кандидата Никола Пашиняна в должности премьер-министра республики, в результате чего парламент был распущен.

16 октября Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Первый этап выборов состоялся 24 октября. Тогда Пашинян, являющийся единственным кандидатом, не был избран.

Ранее заместитель руководителя аппарата Национального Собрания Армении Арсен Бабаян сообщил "Интерфаксу", что после роспуска парламент в полном объеме сохраняет свои полномочия до первого заседания нового парламента.

Власть к парламентскому меньшинству перешла 8 мая, когда Пашинян был избран премьер-министром Армении. На эту должность он был выдвинут фракцией "Елк" (девять депутатов), которая обладает наибольшим числом министерских портфелей в правительстве республики. Еще восемь депутатов Национального собрания не входят ни в одну из фракций.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Армении Никол Пашинян официально объявил об отставке. Ранее он уже заявлял, что собирается подать в отставку только лишь для того, чтобы в начале декабря в стране состоялись внеочередные выборы.

Отметим, что экс-министр обороны Армении Арутюнян объявлен в международный розыск.