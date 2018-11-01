В Киеве сегодня, 1 ноября, эвакуировали около 2000 пассажиров и 200 сотрудников железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании, сообщают "Вартови Эспрессо".

Сообщается, что в четверг вечером эвакуируют Южную и Центральную часть вокзала, перекрыты подземные переходы. Метро открыто, и посадка пассажиров продолжается. "Позвонил неизвестный на линию 102 и сообщил о минировании железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехническая служба, кинологи, пожарные, медики. Проводят эвакуацию", - отмечается в сообщении.

В то же время, как сообщила пресс-секретарь полиции г.Киева Оксана Блищик в комментарии ТСН.ua, кроме железнодорожного вокзала полиция также осуществляет проверку сообщения о минировании столичного автовокзала. "Поступило сообщение о минировании и автовокзала, и железнодорожного. Идет проверка", - рассказала она.

Ранее "Страна" сообщала, полиция эвакуировала 700 человек из поезда "Киев - Мариуполь" в поисках бомбы на вокзале в Киеве.

Также мы писали, что в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыта станция метро "Площадь Льва Толстого".