Пока известный фитнес-тренер Анита Луценко с мужем и дочерью Мией в Доминикане отдыхала после своего ухода из проекта "Танці з зірками", у нее угнали автомобиль. Об этом она рассказала в блоге в Instagram.

"Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke АА8314PI, пишите", - подписала Анита фото с еще неугнанным белым авто.

Фото: instagram.com/anitasporty/

Как сообщала "Cтрана", ранее в центре Киева у консула Киргизии угнали служебную машину на дипломатических номерах.

Мы писали, что на Печерске повторно украли Lexus, который уже угоняли год назад.

Ранее мы писали, что в центре Киева у налоговиков угнали служебную "Тойоту".