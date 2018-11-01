Генассамблея ООН в 27-й раз приняла большинством голосов резолюцию против эмбарго США в отношении Кубы. Об этом сообщает в четверг агентство EFE.

За одобрение резолюции, призывающей снять американскую экономическую, торговую и финансовую блокаду против Кубы, проголосовали 189 членов Генассамблеи. Против высказались только две страны - США и Израиль, отмечает агентство. Воздержавшихся нет.

В своих поправках США критиковали ситуацию с правами и свободами на Кубе. Американские поправки к резолюции поддержали только Израиль и Украина. Часть стран-членов ГА, например ЕС, Канада, Аргентина, Колумбия и Бразилия, воздержались от голосования по поправкам США, а затем поддержали саму резолюцию. Представители Канады и ЕС отметили, что эта резолюция - не тот документ, в котором стоит поднимать вопрос свобод на Кубе.

После голосования постпред США при ООН Никки Хейли выразила сожаление в связи с его результатами и заявила, что ООН упустила возможность выступить "во имя прав человека". Глава МИД Кубы Бруно Родригес, в свою очередь, заявил, что поправки США были "нечестной уловкой", чтобы отвлечь внимание от заявления по блокаде.

Генассамблея с 1992 года принимает резолюции, осуждающие американскую блокаду Кубы и призывающие к ее завершению.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп продлил торговые санкции США против Кубы еще на год.

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