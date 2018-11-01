В Украине завтра, 2 ноября, благодаря антициклону Yogi ожидается теплая погода без существенных осадков, но с туманами и моросью. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Мощные дожди идут благодаря циклону Wenke на юго-западе Европы. А у нас и сегодня, и завтра благодаря антициклону Yogi - без существенных осадков, местами туманы, морось", - написала она.

Она пишет, что температура воздуха в Украине ожидается +12...+16 градусов, на северо-востоке +9+12 градусов. На Юге и Западе до +14...+18 градусов. В Киеве завтра также облачно, сыро, тепло, но без существенных осадков. Температура воздуха в течение дня около +12... +13 градусов.

"Ноябрь, по статистике, месяц с наименьшим количеством солнечных дней в году. Поэтому пока эту не лучшую метеообстановку будет компенсировать теплый воздух. Воспользуйтесь теплом, пусть толстые пуховики, колготки 100 den, здоровенные шапки и грубые ботинки еще понежатся в ваших шкафах перед зимней тяжким трудом)", - подытожила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик рассказала о метеорологических причинах бабьего лета в последний месяц осени.

Также мы писали о том, что синоптик показала фото циклона, из-за которого в Европе начались наводнения и снегопады.