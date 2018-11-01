С начала года в Харьковской области было зафиксировано 485 случаев заболевания корью, чуть больше половины заболевших (251 человек) – взрослые, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на данные собственного управления здравоохранения.

"Среди заболевших прививок не было у 304 человек, 68 больных имели только одну прививку. Больше всего случаев кори в области зафиксировано в городе Харьков и Харьковском районе", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы обладминистрации Михаила Черняка, в области 77 тысяч 230 детей подлежат вакцинации по календарю. По состоянию на 1 ноября прививки получили 55 тысяч 58 детей (или 71,3%).

"Остаток вакцины КПК в области составляет более 37 тысяч доз, что обеспечивает 100% потребности до конца года", - цитирует пресс-служба Черняка.

Ранее "Страна" писала о том, что в одном из сел Ивано-Франковской области корью заболели 53 ребенка.

Также мы сообщали, что более половины случаев заболевания корью во всей Европе приходятся на одну Украину.