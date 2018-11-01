В Украине сложилась ситуация, при которой ценность свободы слов и ценность профессиональной деятельности журналиста упала в глазах власти, а также в некоторой мере – для части общества. Об этом сегодня во время общественных слушаний, посвященных журналистской безопасности, заявил экс-нардеп и бывший вице-премьер по гуманитарным вопросам Николай Томенко.

Он видит сразу три причины у этого явления: "Во-первых, это правовая составляющая. Сейчас я своим студентам рассказываю, что мы живем в охлократическом правовом режиме, не имеющем отношение к демократии. Это использование толпы или какой-то особой категории, чтобы удержаться при власти или пролоббировать нужное решение", - говорит Томенко.

Вторая составляющая – это политическая: "Впервые в истории украинского парламента у нас комитет по свободе слова, который не возглавляет оппозиционер (сейчас комитет возглавляет нардеп-фронтовик Виктория Сюмар - прим. ред.), как бы я к ней не относился. Разве мы не могли бы найти интеллигентного мужчину или женщину, который бы возглавил комитет?" – сказал экс-депутат, добавив, что в большинстве развитых стран мира этот комитет, как и правоохранительный или регламентный, всегда отдает оппозиции. Сам Томенко, в свое время, будучи оппозиционером в "Нашей Украине" сам занимал этот пост.

Третий пункт – корпоративная история: "Сегодняшним собственникам медиа не нужны журналисты, им нужны киллеры и пропагандисты.. А потом мы слышим: "Побили журналиста". А общество говорит: "А они на таком-то канале не соблюдают каналы журналистики. Доминирование "информационного киллерства" нанесло удар по идее статусности профессии журналиста", - сказал Томенко.

В качестве примера он привел сюжет "одного очень прямого канала" о съезде Юлии Тимошенко, которую ее представили как "любительницу Chanel", а в качестве экспертов использовали проплаченных атошников: "При самых преступных режимах никто не мог разрешить себе так освещать события. Были сомнительные эксперты, были "пятиминутки ненависти", но никто не позволял себе убивать людей примитивными оценочными суждениями в новостях".

Видео: YoTube/ Kyiv Press Club

Кроме того, он рассказал о том, как увидел в метро объявление о поиске девушек-танцовщиц, которым платят от 25 тысяч гривен: "Там написано: опыт не нужен. Вот так он и не нужен сейчас – и на канал прийти без опыта; можно стать главредом журнала, загуглить и украсть текст; министром можно стать – опыта не нужно".

Также Томенко раскритиковал идею создания Мининформполитики, чье создание противоречит Конституции Украины: "Тут так можно, а тут так – нельзя" – так построено у нас. Институты, такие как Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания или Мининформации, построены исключительно на идее целесообразности", - подвел итоги экс-нардеп.

Напомним, по итогам слушаний ее участники приняли резолюцию "Накажите обидчиков журналистов!". В ней, в частности высказывают требования немедленного публичного отчета Генерального прокурора Украины и министра внутренних дел Украины по расследованию наиболее резонансных преступлений.