1 ноября при проведении специальных розыскных мероприятий под Киевом задержаны трое мужчин, которых подозревают в совершении покушения на убийство главы общественной организации "С-14" Сергея Мазура.

Об этом на своей странице в соцсети написал первый заместитель руководителя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в ходе проведения специальных розыскных мероприятий полицейскими Киевской области были задержаны три человека, которые обоснованно подозреваются в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации "С14" Сергея Мазура, в результате которого был тяжело ранен его отец", - написал в соцсети полицеский руководитель.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что полиция расследует инцидент с координатором организации С14 Мазуром как покушение на убийство.

Также мы сообщали, что покушение на убийство не признали. Суд вынес приговор по делу о нападении на Татьяну Черновол.