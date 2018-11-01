На сайте президента Украины 31 октября появилась петиция с прошением не допустить принятия изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматриващих введения налога на посылки из-за границы стоимостью более 22 евро.

"Просим не допустить принятия изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в части введения налога на посылки из-за границы стоимостью более 22 евро для граждан Украины, а в случае принятия таких изменений Верховной Радой Украины - применить право вето Главы государства к таким изменениям", - говорится в петиции.

Также там объясняется, что обложение посылок налогами повысит стоимость покупок в зарубежных интернет-магазинах минимум на 30%, а украинцы лишатся права покупать качественные и дешевые товары в иностранных интернет-магазинах.

За сутки петиция набрала 1462 голоса из необходимых для рассмотрения президентом 25 тысяч. Для сбора подписей под прошением остается еще 91 день.

Скрин: petition.president.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрпошта" может получить монополию на посылки до 10 кг.

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