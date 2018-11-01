Командир разведки батальона Андрей М., который жестоко убил под Марьинкой бойца 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка, часто избивал солдат. Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на сослуживцев. По словам военных, Андрей М., который сейчас находится в военной прокуратуре, уверен в своей безнаказанности.

"Он там в прокуратуре все отрицает. Сам он раньше служил в военной прокуратуре в Одессе, подполковник на пенсии. По крайней мере, так он говорил. У него большие связи, он всегда этим хвастался. А бил он ребят всегда. Выбирал тех, кто послабее, и издевался. Бил за все: что-то не так сделал или просто ради того, чтобы запугать. Бил очень жестоко, но все молчали, потому что боялись его, и все ему сходило с рук", - рассказал боец 28-й бригады.

Военный добавил, что командира не останавливало даже то, что он находится на передовой.

"Потому что знал, что вокруг нормальные, адекватные ребята и стрелять в спину ему никто не будет", - отметил боец.

Еще один бывший сослуживец Гаврилюка сообщил в Facebook, что командир разведки батальона Андрей М. "вел разгульную жизнь, в то время как парни несли службу на постах".

"По-видимому, неуставняк начался сразу после его появления", - рассказал боец и добавил, что комбат знал о происходящем в батальоне. И "не просто знал - "благославлял" всю эту мерзость".

Погибшего Гаврилюка сослуживцы называют честным и добрым. "Всегда во всем помогал. Слышал каждого солдата, он настоящий. И очень простой человек. Он и мухи-то не обидел, таких людей еще поискать нужно. Можно бесконечно рассказывать, какой он хороший человек. Он у нас в бригаде с 2015 года. А в 90-е в Югославии воевал, был снайпером. Там он в плену побывал", - рассказал о Гаврилюке его товарищ.

Напомним, 31 октября в Одессе похоронили бойца 28-й отдельной механизированной бригады Ярослава Гаврилюка. Военная прокуратура подозревает его командира в нанесении телесных повреждений, приведших к смерти.

Ранее "Страна" писала о том, что за убийство украинского военного в киевском ресторане азербайджанца посадили на 11 лет.

Также мы сообщали, что под Харьковом в канализационном коллекторе нашли убитого военнослужащего.