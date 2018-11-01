В четверг, 1 ноября, в Киев приехала уходящая в отставку канцлер ФРГ Ангела Меркель. Последний раз она была в Украине четыре года назад - в преддверии подписания вторых Минских соглашений.

А нынешняя встреча и вовсе выглядела как "дембельский аккорд" - накануне визита в Киеве канцлер заявила о том, что уходит из политики - разумеется по истечении своей каденции.

На этой прощальной ноте Меркель встретилась с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главами фракций и украинскими студентами. "Страна" собрала информацию о том, как прошел второй - и похоже, один из последних - визит Ангелы Меркель в Украину.

О чем говорили Порошенко и Меркель

Глава Германии приехала в Киев по приглашению Петра Порошенко встреча с ним прошла в формате тет-а-тет в Мариинском дворце. После этого они выступили перед журналистами и рассказали, какие темы обсудили во время переговоров.

Порошенко разговаривал с коллегой так, будто видит ее в последний раз. Он вспомнил, читая по бумажке, как сам 14 раз ездил в гости к Меркель, как они с Франсуа Олландом 19 часов вели переговы в Минске, многократно называя Германию другом Украины.

Донбасс и Крым. Главы Украины и ФРГ обсудили ситуацию с правами человека в Крыму и на Донбассе, а также исполнение минских соглашений и введение миротворческой миссии ООН. "У нас тесное сотрудничество по минскому формату. К сожалению, нет стабильного перемирия. Нам нужно усилить усилия, что касается зон разведения. Мы совместно работаем, чтобы ввести миссию ООН. У нас ничего другого нет, кроме минского процесса. Германия будет на стороне Украины. Украина сама должна определять свой путь", - отметила Меркель.

Также она сказала, что Германия готова выделить 75 млн евро для поддержки переселенцев с востока Украины. "С 2014 года выделено 490 миллионов евро. В частности, в интересах внутренне перемещенных лиц. Также, мы предоставляем помощь для развития социальной инфраструктуры на Востоке Украины. Я очень рада, что сегодня могу поговорить о нашей готовности выделения дополнительных средств на сумму 75 миллионов евро", - сказала Меркель.

Выборы в "ЛДНР". Порошенко и Меркель осудили проведение "выборов" в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. Канцлер Германии заявила, что они противоречат Минским соглашениям.

Санкции против России. Ангела Меркель сказала, что Германия будет и далее поддерживать санкции против России из-за агрессии в Крыму и на Донбассе. "Мы также проговорили о том, что санкции связаны с определенным состоянием. Если будет прогресс, тогда мы можем смягчить эти санкции. К сожалению, минские договоренности не соблюдаются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперед, но время от времени отход назад. Германия также будет выступать за продление этих санкций", - сказала Меркель.

Поддержка науки. На брифинге Ангела Меркель сказала, что Германия готова выделить 2 млн евро на науку в Украине. "Мы будем создавать центр передового опыта на сумму 2 миллиона евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине, а не выезжать заграницу, но также могли делать замечательную работу", - заявила канцлер ФРГ.

Кстати, во время пресс-конференции вопросы позволили задать только двум журналистам. Украинская журналистка поинтересовалась реакций Петра Порошенко на ответные российские санкции, куда включили в том числе и его.

"Я думаю это является просто свидетельством неконструктивной позиции Российской Федерации и свидетельством того, что они не собираются имплементировать Минск (Минские соглашения - Прим.Ред.), не собираются снижать давление, не собираются забирать свои войска. Это уже грустно", - сказал украинский президент.

У Ангелы Меркель поинтересовались ее мнением о продлении антироссийских санкций ЕС.

"Если что-то и происходит, то только по миллиметру вперед. Но время от времени - отход назад, то есть Германия будет выступать также за продление этих санкций", - заявила канцлер.

Представитель немецкой прессы спросил у Петра Порошенко и Ангелы Меркель, что они думают о судьбе минских соглашений после того, как немецкий канцлер покинет свой пост. Президент выразил надежду, что общими усилиями нам удастся принести мир "на Донбасс, в Крым, в Украину". А Меркель туманно заявила, что она уже комментировала все последствия своего ухода из политики.

Встреча с лидерами фракций

Канцлер Германии также встретилась главой Верховной рады Украины Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций.

Во время встречи она заявила, что требования МВФ к Украине являются достаточно высокими. Ангела Меркель подчеркнула важность траншей МВФ для экономической стабильности Украины, хотя требования, которые ставятся перед Украиной со стороны МВФ, достаточно высокие. Одним из требований МВФ было повышение цены на газ для населения. С 1 ноября газ подорожал на 23,5% - до 8850 грн за куб. Следующие этапы запланированы на 2019 год.

Меркель также попросила депутатов не давать ложные надежды о возможности получать энергоносители бесплатно через механизм субсидий. "Не нужно, чтобы возникало впечатление, чтобы население думало, что газ или нефть можно получить по нулевому тарифу", - сказала Меркель на встрече.

Она добавила, что в свое время ФРГ шла по сложному пути отхода от общих субсидий к тому, чтобы субсидии были индивидуальными для социально незащищенных граждан.

"Но если все получают субсидии, даже те, кто могут себе позволить, здесь об успехе нельзя говорить", - резюмировала Меркель.

Также она сказала, что поддерживает идею проекта "Северный поток-2". А Киев слишком критично воспринимает влияние газопровода на экономику Украины.

"Что касается "Северного потока–2", нам известно, что Украина против этого проекта. Но я его рассматриваю менее критично и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины по сохранению ее транзитной роли", - заявила лидер ФРГ на встрече с депутатами.

Меркель упомянула и "Турецкий поток", отметив, что благодаря этим двум газопроводам газовые потоки расширяются со стороны России в Европейский Союз. "Это не означает, что мы хотим отвергнуть транзитную роль Украины. Я думаю, что доходы от транзита газа чрезвычайно важны для бюджета Украины", - отметила она.

По словам Ангелы Меркель, Берлин "очень серьезно воспринимает" мнение Украины по поводу "Северного потока-2" и хочет видеть Украину партнером относительно транзита.

При этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил на встрече, что "Северный поток–2" может нести риски для безопасности Украины и Европы.

В Сети уже начали появляться фото Меркель с лидерами фракций. Например, с Юлией Тимошенко. На этом фоне визит фрау канцлер уже воспринимается как своеобразный "кастинг" кандидатов.

Впрочем, одна встреча с лидерами фракций на "кастинг" не тянет. Но сам по себе факт того, что руководитель крупнейшей страны ЕС не ограничилась встречей с официальными властями говорит о многом.

Фото Елены Кондратюк

Встреча со студентами

После пресс-конференции высокопоставленная гостья отправилась на встречу со студентами в Университет имени Шевченко в Киеве. Встреча продлилась около часа, во время нее Ангела Меркель отвечала на вопросы студентов.

Что пишут немецкие СМИ

Немецкие СМИ пишут, что особого прорыва по обсуждаемым вопросам после визита канцлера в Украину ожидать не стоит. Так, Neues Deutschland отмечает, что вряд ли конфликт на востоке Украины уладят до выборов президента в 2019 году. И что одной из целью Меркель было на месте получить представление о том, каким может быть исход выборов в Украине. Также издание обращает внимание, что Германия - мощный союзник Украины и с уходом Меркель на кону окажется многое.

Как пишет Merkur, целью визита Меркель в Украину, куда она отправилась после заявлений об уходе, было показать, что позиция по поддержке Украины не изменится.

Первый визит Меркель в Украину

Это второй визит Ангелы Меркель в Украину на ее посту канцлера. Минувший раз Меркель посещала Киев 5 февраля 2015 года вместе с коллегами - президентом Франции Франсуа Олландом и госсекретарем США Джоном Керри - они оба уже не занимают сейчас эти должности.

Ключевой темой переговоров тогда стало выполнение Минских соглашений. Накануне поездки в Украину Олланд выступил с заявлением, что не поддерживает вступление Украины в НАТО.

На следующий день после встречи с Порошенко лидеры Германии и Франции отправились в Россию, где обсуждали Минские договоренности и с Путиным.

По прошествии почти четырех лет можно сказать, что оба этапа переговоров не принесли нужного результата - война на Донбассе идет до сих пор.