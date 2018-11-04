В Минсоцполитики разработали законопроект, предусматривающий усиление защиты прав работников при нарушении работодателем сроков выплаты зарплаты.

Документ назван "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя", передает ЮрЛига.

Указанным законопроектом предусмотрено усилить защиту прав работников в случае нарушения сроков выплаты зарплаты. В частности законодательно предлагается:

обязать работодателя уплатить работнику пеню в размере учетной ставки Нацбанка за каждый день задержки свыше 15 дней;

дать право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты зарплаты, полагающейся работнику, на срок свыше 15 дней;

выплатить работнику компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат (за последние 12 месяцев) в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращении трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

Законопроект направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и сторонам социального диалога.

Как сообщала "Страна", в Лисичанске прекратили работу все шахты, семьи горняков блокируют дороги. Протест горняков начался 19 октября. Шахтеры требуют погашения задолженности по зарплате и увольнения гендиректора.

Напомним, что в Ивано-Франковске сотни педагогов и медиков митинговали у ОГА, требуя повышения зарплат.