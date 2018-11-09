8 ноября в кинотеатрах стартовал показ фильма "Дикое поле" по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград". Название изменили, чтобы обозначить разницу с книгой. Кроме того, съемочная команда рассудила, что Ворошиловград может вызвать ложные ассоциации, да и иностранцам сложно выговорить такое название. Слоган фильма - "Защищай свое".

Об экранизации заявили в 2013 году, но съемки были окончены в 2017-м, а монтаж - весной этого года. После премьеры "Дикое поле" покажет ТРК Украина. Как и фильм Сергея Лозницы "Донбасс", "Дикое поле" планировали представить в Каннах, но не успели с монтажом.

"Страна" собрала информацию о еще одной картине этого года, действия которой происходят на востоке Украины, а также первые отзывы зрителей.

О чем фильм

По сюжету, главный герой Герман возвращается в родной город после того, как исчез его старший брат. Там ему приходиться биться с криминальными элементами за старую бензоколонку, принадлежащую его семье.

Рассматривался вариант съемок не полнометражного фильма, а мини-сериала из 4-8 серий. Также режиссер думал над тем, чтобы начать "Дикое поле" со сцены из подвала СБУ, где у задержанного спрашивают, чем он занимался до 2014 года, и он начинает вспоминать. Но потом такое развитие событий отбросили, поскольку этого нет в книге и получилась бы совсем другая история.

По словам режиссера, картина наполнена светлым юмором, несмотря на сложные события, потери и жестокость в сюжете.

Что касается языка, то персонажи общаются на русском, украинском и суржике.

Роман "Ворошиловград" переиздали перед прокатом. На обложке новой книги - официальный постер "Дикого поля", внутри можно найти кадры из фильма.

Как снимали картину

Режиссер ленты - радиоведущий и сооснователь интернет-радио "Аристократы" Ярослав Лодыгин. Это его первый опыт полнометражной работы, до этого он снял короткометражку "Золотой парашют" и написал сценарий еще одной - "Дрифтер".

Над сценарием работали Наталья Ворожбит, Сергей Жадан и Ярослав Лодыгин.

В главной роли снялся актер Киевского театра на левом берегу Днепра Олег Москаленко, до этого он снимался в эпизодах сериалов. Роль Пастора исполнил известный украинский актер Алексей Горбунов. Для актрисы театра ДАХ и звезды Dakh Daughters Русланы Хазиповой роль в "Диком поле" стала дебютом в кино. Чтобы соответствовать образу ей пришлось похудеть и сделать химическую завивку. Эпизодическую роль сыграл и сам Сергей Жадан.

Съемки и производство фильма обошлись в 31 млн грн. Из госбюджета лента получила 15,5 млн грн. Еще около 1 млн грн удалось собрать на швейцарской краудфандинговой платформе wemakeit.com. К финансированию подключились ТРК Украина и Киевстар.

Съемки начались летом 2017 года. Сначала, чуть больше месяца, снимали сцены в родном городе Сергея Жадана - Старобельске.

Фото: Сергей Жадан в Старобельске/uc.kr.ua

На презентации трейлера режиссер рассказал, что съемки проходили в невероятно красивых местах и оператор Сергей Михальчук смог передать "красочное и точное изображение Донбасса". "Именно такого Донбасса и Востока Украины, каким его описывал Сергей Жадан в книге, и такого, каким люблю его я и каким его мало кто видел", - отметил Ярослав Лодыгин.

Затем съемки переместились в Киев. По словам продюсера Владимира Яценко, в частности, в Киевской области снимали сцены на железной дороге. Причем, роман в некотором смысле оказался пророческим. Главный злодей в нем ездит на литерном поезде по железной дороге, которая ведет из ниоткуда в никуда. На сегодня в Старобельске осталось два вагона и тепловоз и кусок железнодорожной ветки, с одной стороны она упирается в Россию, с другой - в Луганск.

Что рассказала команда "Дикого поля"

Исполнитель главной роли Олег Москаленко признался, что боялся встретить на площадке Сергея Жадана. Писатель приехал, когда снимали эпизод в больнице.

"И вот наступил маленький перерыв, я выхожу на улицу, а он говорит: "Ось ми думали з дружиною, як воно буде. А воно - нормально!" И у меня сразу отлегло: раз Жадан благословил, значит дело пойдет".

Ярослав Лодыгин рассказал, что команду критиковали за съемки в Старобельске, ведь можно приехать в любой другой маленький город. "Но, во-первых, природа другая. У нас же люди вообще не видели Донбасс. У нас люди сейчас, слава Богу, хоть в Карпаты ездят, но до этого и Карпаты никто не видел. Ну и в самом Старобельске нас не сразу поняли. Люди нас спрашивают: зачем вы приехали сюда? Что тут такого снимать? Они сами не понимают, в какой красоте живут".

Также он поделился, что сделать сценарий из романа на более, чем 400 страниц было непросто и что дело сдвинулось, когда он усмотрел в сюжете элементы вестерна. На это намекал окружающий пейзаж с пакетами, которые, как перекати-поле, носит ветер.

"Мне хочется, чтобы украинский зритель попробовал себя познать в этом фильме, потому что мне кажется это история нас всех, не зависимо от того или мы на Луганщине, или на Закарпатье, это все типологически – попытка забрать у нас наше и необходимость защищать свое", - сказал Сергей Жадан на презентации.

После "Дикого поля" Лодыгин и Жадан собираются поработать над экранизацией последнего романа писателя - "Интернат".

Отзывы зрителей

В кинотеатрах "Дикое поле" показывают с 8 ноября, а 6 ноября в Киеве состоялся допремьерный показ фильма. "Страна" собрала отзывы первых зрителей.

Юлия МакГаффи:

"Хочется материться. От того, как круто все получилось в Диком Поле: актеры, операторская работа, звук, настроение".

Артем Кисляков:

"Вчера посмотрел Дике Поле. Коротко: Фильм не на один раз, как и роман.

Чуть длиннее: Я читал книгу, видел как проходят съемки, знаю съемочную группу - тут много "личного", поэтому объективно оценивать фильм не могу и не буду.

Авторы, по моему мнению, смогли передать атмосферу и настроение первоисточника (такой себе магический реализм), оставив много открытых вопросов, о которых можно порассуждать с друзьями после посещения кинотеатра уже с завтрашнего дня!

Буду перечитывать книгу? Буду! Буду пересматривать фильм? Обязательно! Это первый фильм в моей жизни, где мое имя есть в титрах ".

Наталка Якимович:

"Не вижу повода не повторить, что Дикое поле очень крутое кино - Михальчук гений, Горбунов гордость, актеры чудо, художники по костюмам и декораций молодцы, звукорежиссура бомба! Ярослав Лодыгин респект!"

Владислав Ивченко:

"Дикое поле" - очень скучное кино о никаком герое. Если с актерами и видами, все ок, то с сюжетом все плохо. Типа главный герой, только пьет и не хочет любить. Должен защитить заправку, но ничего для этого не делает и для чего, если неизвестно откуда "появится Отче со своей сектой. Затем так же появятся фермеры-байкеры, инфернальный олигарх в поезде, контрабандисты под Кустурицу. Все это мелькает без какой-то логики, а на вопрос "Почему так?" есть универсальный ответ "Ну это же Донбасс". Олицетворением нелогичности есть типа постельная сцена героя и бухгалтера (Руслана Хазипова с пугающей достоверностью изобразила провинциальную хабалку). Они типа попали под дождь на мопеде, приехали на какую-то базу отдыха и дальше ... Дальше они лежат в трусах, немного на расстоянии друг от друга, без одеяла, говорят, а потом начинают обниматься. То есть люди намокли, разделись до трусов, прилегли, хоть чем-то покрываться не стали, поговорили, а потом решили таки переспать. Хм.

Яркая деталь: если на "Экстази" мы с любимой выпили треть фляжки и потом о ней просто забыли, то на "Диком поле" мы выпили фляжку за первые двадцать минут, а потом ждали, когда же эта тошнота закончится. Иногда это было невыносимо скучно. Наконец герой Горбунова плюнул огнем, пошли титры и это был лучший момент фильма. Ужас, разочарование и верните деньги.

Пи.си. И почитайте рецензию Анны Улюры на "Левом берегу". Госпожа Анна умудрилась накопать в этом слабом дерьме какие жемчужины содержания. Как оказалось они там есть, но надежно скрыты прибацаним сюжетом".