Ученые, изучающие радиосигналы из космоса, при помощи телескопа MWA не смогли обнаружить никаких радио-волн на низких частотах из глубокого космоса, что говорит о странном космологическом феномене - возможно, радиосигналы блокируют на пути к Земле. Об этом сообщает Newsweek.

Первые быстрые радио-вспышки, которые поступают от неизвестного источника в глубоком космосе, впервые были обнаружены в 2007 году. С того времени еще несколько десятков подобных сигналов были задокументированы.

Ученые уверяют, что вспышки исходят от событий, которые сопровождаются выбросом большого количества энергии. Поскольку сигналы длятся несколько миллисекунд, выявить точный источник их происхождения очень трудно.

Впрочем, ученые смогли отследить один FRB-сигнал и обнаружить, что он поступает из карликовой галактики за три миллиарда световых лет от Земли. Это был не обычный сигнал, поскольку он повторялся. Это позволило ученым отследить его и попытаться определить его источник. Все другие FRB оказались одноразовыми событиями, что делает их исследование чрезвычайно трудным.

Команда ученых из австралийского Университета Картин во главе с Марцином Соколовским обнаружили, что FRB не наблюдаются на низких частотах. Исследователи направили на один и тот же участок неба два телескопа: MWA и CSIRO Australian SKA Pathfinder. Последний был использован для обнаружения десятков сигналов из глубокого космоса, о которых писали в журнале Nature. Но в то время, как ASKAP обнаруживал новые FRB, другой телескоп не замечал ничего. "Когда ASPAP видит эти чрезвычайно яркие события, а MWA – нет, это говорит нам о том, что происходит нечто действительно неожиданное. Или быстрые радио-вспышки не транслируются на низких частотах, или эти сигналы блокируют на пути к Земле", - сказал Соколовский.

Как сообщала "Страна", радиолюбитель случайно поймал сигнал потерянного чертову дюжину лет назад спутника. Напомним, ученые выяснили, откуда инопланетяне посылают сигналы на Землю.

"Страна" также писала, как астрономы отправили радиосигнал в созвездие Малого Пса.