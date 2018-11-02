"Страна" продолжает подборку наружной рекламы потенциальных кандидатов в президенты Украины.

В последние недели активно обсуждается участие в выборах актера Владимира Зеленского. По данным "Страны" он уже принял решение идти в президенты и активно формирует свой штаб. Правда сам он от прямого ответа уходит. Как например, он это изящно сделал это со сцены во время записи очередного выпуска "Вечернего квартала".

"Я идти в президенты не хо... (пауза) ...тя, посмотрим", - сказал Владимир Зеленский.

Пока же кампания Зеленского почти полностью строится вокруг нового сезона "Слуги народа" (сериал, кстати, будет показан по телеканалу "1+1"в марте 2019 года – то есть как раз накануне выборов). Поэтому билборд с анонсом новых серий (см.выше) можно воспринимать и как рекламу потенциального кандидата.

Что касается лидера рейтингов - Юлии Тимошенко, то она продолжает размещать билборды с рекламой свой "новшеств" - "Новый экономический курс Украины", "Новая народная Конституция" и прочее.

Лидер новосозданной партии "Наши" Евгений Мураев обновил свою рекламную линейку, разместив выполненные в одной стилистике борды, но с разными слоганами: "наши праздники - не отдадим", "наших детей не отдадим", "наши церкви не отдадим", "наши ценности не отдадим".

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко ведет рекламную кампанию под лозунгом "честных больше". Давая понять, что он "кандидат от честных людей".

Олег Ляшко выпустил совместные баннеры с представителем Радикальной партии в Черниговской области Олегом Аверьяновым. "Будет хлеб, счастливые дети - будет Украины", - утверждает Ляшко, правда, не отмечает, что хлебобулочные изделия за год подорожали почти на 20%.

Петр Порошенко в продолжение кампании "Армия - Язык - Вера" разместил билборд, касающийся поместной церкви. Правда, на этот раз был выбран другой фон - не синий, а коричневый.

Наконец, главной сенсацией недели стали баннеры с изображением экс-премьера и лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка.

На фото политик уже в новом образе - с бородой, а не щетиной, как во время его премьерства.

Слоган первого билборда - энергетическая независимость (вероятно, от России). Второго - "Украинский язык, кино и песня". Третьего - "Движение в НАТО". Эта риторика схожа с президентской. Из-за чего складывается впечатление, что Яценюк просто троллит Порошенко.

Также пошли слухи, что экс-премьер намерен идти в президенты. Естественно, рейтинг у него не очень большой, но свой процент-полтора он у Порошенко отобрать может. Правда, непонятно - решение ли это уже окончательное или же просто приглашение президента к торгам с бенефициарами НФ.

С нашей первой подборкой рекламы потенциальных кандидатов, где политики указывали горячие линии, внедряли кальку с Трампа и взаимный плагиат, можно ознакомиться здесь.

Также мы писали, как накануне выборов власть экономит на своей рекламе и "топит" чужую.