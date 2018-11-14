14 ноября произошло долгожданное событие для любителей компьютерных игр. Вышла одна из самых ожидаемых новинок 2018 года - Fallout 76. Это пятая часть популярной игры, которая погружает игроков в мир постапокалипсиса.

Главная особенность нового Фоллаута - это возможность многопользовательского режима. При этом игру можно пройти и в одиночку.

"Страна" вспоминает, что изветно о новой части игровой саги, которую в последние годы выпускает Bethesda Softworks.

Предзаказ и трейлер Fallout 76

С 23 октября Fallout 76 beta-версии стал доступен для небольшого круга пользователей, которые сделали предзаказ. Обладатели раннего доступа получили доступ к бета-тесту с 30 октября на ПК, Xbox One и PS4. Достигнутый во время бета-теста прогресс сохранится и после официального выхода.

А с 14 ноября Fallout 76 вышла на всех перечисленных платформах для широкого круга геймеров.

При этом в Steam игра не выйдет и будет доступна лишь через лаунчер студии. В Bethesda объяснили, что отказалась от платформы Valve, чтобы упростить обслуживание. Еще одной причиной разработчики назвали желание связываться с игроками без посредников. При этом в Bethesda не пояснили, как ранее Steam мешал выпускать обновления или коммуницировать с аудиторией, поэтому в игровом мире существует версия, что Bethesda просто не захотела делиться 30% от продаж с Valve.

Проблемы на бета-тестировании

Во время бета-тестирования игроки версии для ПК столкнулись с проблемой. Многие геймеры не смогли загрузить игру и им пришлось перегружать все 50 Гб клиента.

Фото: facebook.com/fallout.rus

В качестве извинения Bethesda продлила следующую фазу тестирования на четыре часа.

Также пользователи пожаловались и на другие проблемы при прохождении. Например, на широкоформатных мониторах игра идет с черными полосками. Геймеры не могут настроить поле зрения. Такой пункт есть в файлах конфигурациях, но тогда поле зрения выходит за границы экрана. Выяснилось, что скорость передвижения может увязываться со счетчиком частоты кадров.

В Bethesda извинились за проблемы при бета-тестировании. В компании сказали, что ожидали, что в игре будут баги, но даже не ожидали таких, с которыми столкнулись геймеры. "Это была не последняя кочка на дороге", - предупредил вице-президент по маркетингу Bethesda Пит Хайнс. До релиза игры остается еще две недели, возможно, некоторые обнаруженные ошибки удастся устранить, но не факт.

Цена Fallout 76

На фоне цен Steam цена на Fallout 76 не очень воодушевляет. Геймерам предложат два издания: Standard и Deluxe.

Ориентировочная цена Standard - € 59,99 в Европе и около 1600-1700 грн в Украине.

Цена на Deluxe - € 79,99 в Европе и около 2300-2400 грн в Украине.

Системные требования

Минимальные:

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Сюжет

Fallout 76 - это приквел к основной серии. Действия происходят в Западной Вирджинии в США вскоре после ядерной войны. Изначально издатель сообщал, что игроки будут заселять и отстраивать мир с чистого листа, сразу после того, как выйдут из убежища. Но затем концепция поменялась. И геймеры столкнутся со многими фракциями.

В игре вновь появится организация Анклав. Ее миссия - вернуть контроль правительства над США, которое перед падением ядерной бомбы спряталось на нефтяной вышке на побережье Сан-Франциско.

В Пустошах можно встретить беспощадных рейдеров с их загадочным лидером Рози. Выживальщиков, которые окопались в своих бункерах в Аппалачах под флагом Свободных Штатов. Спасателей, которые помогают друг другу любой ценой. И Братство Стали с его планами прибрать к рукам всю Америку.

Таким образом "Братство Стали" и "Анклав" меняются местами - если в предыдущих частях Братство было положительной организацией, то сейчас оно становится более экспансионистским.

Особенности геймплея

Поскольку события происходят спустя 25 лет после ядерной войны, в 2102 году, геймерам придется не только выживать, но и отстраивать мир, создавать поселения. При этом сражаться с другими выжившими, мутантами, выполнять квесты. Одни встреченные персонажи будут живыми геймерами, другие - роботами.

Игра Fallout 76 ушла в многопользовательский жанр, но с возможностью прохождения одиночной миссии. То есть можно сгруппироваться с другими игроками, по четыре человека, или бродить по Пустоши одному.

В одиночном режиме можно исследовать мир, выполнять задания. А если объединиться в группы, то это не означает, что нужно постоянно быть вместе. В любой момент можно пойти куда-нибудь по локации, начать строить базу. Диалогового колесика нет, поскольку издатель хотел, чтобы сюжетом управляли игроки.

Пользователей ждет главная миссия от Смотрителя Убежища. По мере прохождения основного квеста, игрок получит дополнительные задания. По данным разработчиков, исследование дополнительного контента, кроме основного сюжета, займет порядка 150 часов. В конце геймеры смогут запустить компактную ядерную ракету по своим врагам. Для этого придется постараться. Сначала собрать части необходимого для запуска кода, потом найти подходящее место и пробраться к нему.

Предусмотрены режимы дуэли. Если один игрок решил выстрелить в другого, то выстрелы не будут приносить ощутимого урона, пока его "мишень" не ответит. Тогда генерируется дуэль и оружие начинает работать в полную силу. За победу полагается награда. А убитый теряет награбленные ранее вещи. При этом убить игрока, не достигшего пятого уровня, нельзя.

Если же кто-то умудрится убить другого участника без режима дуэли, например, снял последний НР с раненого, то он становится преступником и будет отмечен на карте красной точкой. За его голову назначат награду из крышечек, которая будет выплачена из запасов самого же убийцы.

Построенную базу, в случае ее уничтожения, можно строить в другом месте, поскольку чертежи сохранятся. То есть дом получится переносить.

Карта Fallout 76

Карта Fallout 76 в четыре раза больше, чем в Fallout 4. Среди самых важных локаций - лесистая и гористая местность на западе с городами Чарлстон и Пойнт-Плезант. Завод "Ядер-кола", где можно раздобыть основную валюту игры - крышечки. Токсичная долина с рухнувшей космической станцией. Гора Блэр, на которой стоит огромный экскаватор.

Особо сложным будет прохождение миссии в болотах на юго-востоке. Эта задача окажется непосильной для игроков низкого уровня.