Поздно вечером 7 ноября завершились матчи четвертого тура в группе F Лиги чемпионов УЕФА. Манчестер Сити сегодня одержал победу над Шахтером - 6:0, а Хоффенхайм сыграл в ничью с Лионом - 2:2.

В мачте Манчестер Сити - Шахтер счет был открыт на 13-й минуте. Оставшийся один перед воротами "горняков" Давид Силва забил после прострела Мореза с правого фланга. На 23-й минуте полузащитник Ман Сити Рахим Стерлинг ворвался в штрафную, споткнулся и упал. Арбитр Кашшаи, который запомнился украинским болельщикам тем, что во время Евро-2012 не засчитал гол Марко Девича англичанам и сборная оказалась за бортом турнира, назначил пенальти. Форвард Манчестер Сити Габриэль Жезус реализовал пенальти на 24-й минуте.

Во втором тайме, на 48-й минуте, получив мяч от Александра Зинченко, мяч забил Рахим Стерлинг. На 72-й минуте Габриэль Жезус, по пенальти, мощным ударом под перекладину довел счет до 4:0. На 84-й минуте в ответной контратаке Рияд Махрез в пятый раз поразил ворота Шахтера. Точку поставил Жезус, забив шестой мяч на 90+2.

Матч Лион - Хоффенхайм завершился со счетом - 2:2. На 19-й минуте забил Набиль Фекир. На 28-й счет удвоил Танги Ндомбеле. На 65-й минуте Хоффенхайм забил первый гол - его реализовал Андрей Крамарин. Счет сравнял Павел Кадержабек на 90+2.

"Страна" публикует результаты всех матчей, положение команд и расписание в группе F после четвертого тура.

19 сентября

Шахтер - Хоффенхайм - 2:2 (1:2)

Манчестер Сити - Лион - 1:2 (0:2)

2 октября

Хоффенхайм - Манчестер Сити - 1:2 (1:1)

Лион - Шахтер - 2:2 (0:1)

23 октября

Хоффенхайм - Лион - 3:3

Шахтер - Манчестер Сити - 0:3

7 ноября

Манчестер Сити - Шахтер - 6:0

Лион - Хоффенхайм - 2:2

Команда И В Н П М О 1.Манчестер Сити 4 3 0 1 12-3 9 2.Лион 4 1 3 0 9-8 6 3.Хоффенхайм 4 0 3 1 8-9 3 4.Шахтер 4 0 2 2 4-13 2

27 ноября

Лион - Манчестер Сити в 22:00

Хоффенхайм - Шахтер в 22:00

12 декабря

Шахтер - Лион в 22:00

Манчестер Сити - Хоффенхайм в 22:00

Напомним, что в составе Ман Сити 7 ноября сыграл экс-игрок Шахтера Александр Зинченко.