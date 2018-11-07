Поздно вечером 7 ноября завершились матчи четвертого тура в группе F Лиги чемпионов УЕФА. Манчестер Сити сегодня одержал победу над Шахтером - 6:0, а Хоффенхайм сыграл в ничью с Лионом - 2:2.
В мачте Манчестер Сити - Шахтер счет был открыт на 13-й минуте. Оставшийся один перед воротами "горняков" Давид Силва забил после прострела Мореза с правого фланга. На 23-й минуте полузащитник Ман Сити Рахим Стерлинг ворвался в штрафную, споткнулся и упал. Арбитр Кашшаи, который запомнился украинским болельщикам тем, что во время Евро-2012 не засчитал гол Марко Девича англичанам и сборная оказалась за бортом турнира, назначил пенальти. Форвард Манчестер Сити Габриэль Жезус реализовал пенальти на 24-й минуте.
Во втором тайме, на 48-й минуте, получив мяч от Александра Зинченко, мяч забил Рахим Стерлинг. На 72-й минуте Габриэль Жезус, по пенальти, мощным ударом под перекладину довел счет до 4:0. На 84-й минуте в ответной контратаке Рияд Махрез в пятый раз поразил ворота Шахтера. Точку поставил Жезус, забив шестой мяч на 90+2.
Матч Лион - Хоффенхайм завершился со счетом - 2:2. На 19-й минуте забил Набиль Фекир. На 28-й счет удвоил Танги Ндомбеле. На 65-й минуте Хоффенхайм забил первый гол - его реализовал Андрей Крамарин. Счет сравнял Павел Кадержабек на 90+2.
"Страна" публикует результаты всех матчей, положение команд и расписание в группе F после четвертого тура.
19 сентября
Шахтер - Хоффенхайм - 2:2 (1:2)
Манчестер Сити - Лион - 1:2 (0:2)
2 октября
Хоффенхайм - Манчестер Сити - 1:2 (1:1)
23 октября
Хоффенхайм - Лион - 3:3
Шахтер - Манчестер Сити - 0:3
7 ноября
Манчестер Сити - Шахтер - 6:0
Лион - Хоффенхайм - 2:2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Манчестер Сити
|4
|3
|0
|1
|12-3
|9
|2.Лион
|4
|1
|3
|0
|9-8
|6
|3.Хоффенхайм
|4
|0
|3
|1
|8-9
|3
|4.Шахтер
|4
|0
|2
|2
|4-13
|2
27 ноября
Лион - Манчестер Сити в 22:00
Хоффенхайм - Шахтер в 22:00
12 декабря
Шахтер - Лион в 22:00
Манчестер Сити - Хоффенхайм в 22:00
Напомним, что в составе Ман Сити 7 ноября сыграл экс-игрок Шахтера Александр Зинченко.