Завершился четвертый тур группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. "Страна" публикует все результаты матчей и положение команд в группах. Также отдельно мы публиковали результаты в группе F, где играет "Шахтер". А также результаты матча с "Манчестер Сити".

Группа А

18 сентября

Брюгге-Боруссия - 0:1

Монако-Атлетико - 1:2

3 октября

Боруссия-Монако - 3:0

Атлетико-Брюгге 3:1

24 октября

Брюгге-Монако - 1:1

Боруссия-Атлетико - 4:0

6 ноября

Монако-Брюгге - 4:0

Атлетико-Боруссия - 2:0

 

Команда И В Н П М О
 1.Боруссия  4  3  0  1  8-2  9
 2.Атлетикко  4  3  0  1  7-6  9
 3.Брюгге  4  1  1  2  6-5  4
 4.Монако  4  0  1  3  2-10  1

 

28 ноября

Атлетико-Монако в 19:55

Боруссия-Брюгге в 22:00

11 декабря

Брюгге-Атлетико в 22:00

Монако-Боруссия в 22:00

Группа В

18 сентября

Барселона-ПСВ - 4:0

Интер-Тоттенхэм - 2:1

3 октября

ПСВ-Интер в 1:2

Тоттенхэм-Барселона 2:4

24 октября

ПСВ-Тоттенхэм - 2:2

Барселона-Интер - 2:0

6 ноября

Тоттенхэм-ПСВ - 2:1

Интер-Барселона - 1:1

 

Команда И В Н П М О
 1.Барселона  4  3  1  0 11-3  10
 2.Интер  4  2  1  1  5-5  7
 3.Тоттенхэм  4  1  1  2  7-9  4
 4.ПСВ  4  0  1  3  4-10  1

 

28 ноября

ПСВ-Барселона в 22:00

Тоттенхэм-Интер в 22:00

11 декабря

Интер-ПСВ в 22:00

Барселона-Тоттенхэм

Группа С

18 сентября

Ливерпуль-ПСЖ - 3:2

Црвена Звезда-Наполи - 0:0

3 октября

ПСЖ-Црвена Звезда - 6:1

Наполи-Ливерпуль - 1:0

24 октября

ПСЖ-Наполи - 2:2

Ливерпуль-Црвена Звезда - 4:0

6 ноября

Црвена Звезда-Ливерпуль - 2:0

Наполи-ПСЖ - 1:1

 

Команда И В Н П М О
1.Наполи  4  1  3  0  4-3  6
2.Ливерпуль  4  2  0  2  7-5  6
3.ПСЖ  4  1  2  1  11-7  5
4.Црвена Звезда  4  1  1  2  3-10  4

 

28 ноября

ПСЖ-Ливерпуль в 22:00

Наполи-Црвена звезда в 22:00

11 декабря

Црвена звезда-ПСЖ в 22:00

Ливерпуль-Наполи в 22:00

Группа D

18 сентября

Шальке 04-Порту - 1:1

Галатасарай-Локомотив - 3:0

3 октября

Локомотив-Шальке 04 - 0:1

Порту-Галатасарай - 1:0

24 октября

Локомотив-Порту - 1:3

Галатасарай-Шальке 04 - 0:0

6 ноября

Шальке 04-Галатасарай - 2:0

Порту-Локомотив - 4:1

 

Команда И В Н П М О
 1. Порту  4  3  1  0  9-3  10
 2. Шальке 04  4  2  2  0  4-1  8
 3. Галатасарай  4  1  1  2  3-3  4
 4. Локомотив  4  0  0  4  2-11  0

 

28 ноября

Локомотив-Галатасарай в 19:55

Порту-Шальке 04 - в 22:00

11 декабря

Шальке 04-Локомотив в 19:55

Галатасарай-Порту в 19:55

Группа Е

19 сентября

Аякс-АЕК Афины - 3:0

Бенфика-Бавария - 0:2

2 октября

АЕК Афины-Бенфика -2:3

Бавария-Аякс - 1:1

23 октября

АЕК Афины-Бавария - 0:2

Аякс-Бенфика - 1:0

7 ноября

Бенфика-Аякс - 1:1

Бавария-АЕК Афины - 2:0

 

Команда И В Н П М О
1.Аякс  4  3  1  0  7-1  10
2.Бавария  4  2  2  0  6-2  8
3.Бенфика  4  1  1  2  4-6  4
4.АЕК Афины  4  0  0  4  2-10  0

 

27 ноября

АЕК Афины-Аякс в 19:55

Бавария-Бенфика в 22:00

12 декабря

Бенфика-АЕК Афины в 22:00

Аякс-Бавария в 22:00

Группа F

19 сентября

Шахтер-Хоффенхайм - 2:2

Манчестер-Сити-Лион - 1:2

2 октября

Хоффенхайм-Манчестер Сити - 1:2

Лион-Шахтер 2:2

23 октября

Хоффенхайм-Лион - 3:3

Шахтер-Манчестер Сити - 0:3

7 ноября

Манчестер Сити-Шахтер - 6:0

Лион-Хоффенхайм - 2:2

 

Команда И В Н П М О
1.Манчестер Сити  4  3  0  1  12-3  9
2.Лион  4  1  3  0  9-8  6
3.Хоффенхайм  4  0  3  1  8-9  3
4.Шахтер  4  0  2  2  4-13  2

 

27 ноября

Лион-Манчестер Сити в 22:00

Хоффенхайм-Шахтер в 22:00

12 декабря

Шахтер-Лион в 22:00

Манчестер Сити-Хоффенхайм в 22:00

Группа G

19 сентября

Реал-Рома - 3:0

Виктория-ЦСКА - 2:2

2 октября

ЦСКА-Реал - 1:0

Рома-Виктория - 5:0

23 октября

Реал-Виктория - 2:1

Рома-ЦСКА - 3:0

7 ноября

ЦСКА-Рома - 1:2

Виктория-Реал - 0:5

 

Команда И В Н П М О
1.Реал  4  3  0  1  10-2  9
2.Рома  4  3  0  1  10-4  9
3.ЦСКА  4  1  1  2  4-7  4
4.Виктория  4  0  1  3  3-14  1

 

27 ноября

ЦСКА-Виктория в 19:55

Рома-Реал в 22:00

12 декабря

Виктория-Рома в 19:55

Реал-ЦСКА в 19:55

Группа Н

19 сентября

Валенсия-Ювентус - 0:2

Янг-Бойз-Манчестер-Юнайтед - 0:3

2 октября

Ювентус-Янг Бойз - 3:0

Манчестер Юнайтед-Валенсия - 0:0

23 октября

Янг Бойз-Валенсия в 19:55

Манчестер Юнайтед-Ювентус в 22:00

7 ноября

Валенсия-Янг Бойз - 3:1

Ювентус-Манчестер Юнайтед - 1:2

 

Команда И В Н П М О
1.Ювентус  4  3  0  1  7-2  9
2.Манчестер Юнайтед  4  2  1  1  5-2  7
3.Валенсия  4  1  2  1  4-4  5
 4.Янг Бойз  4  0  1  3  2-10  1

 

27 ноября

Ювентус-Валенсия в 22:00

Манчестер Юнайтед-Янг Бойз в 22:00

12 декабря

Янг Бойз-Ювентус в 22:00

Валенсия-Манчестер Юнайтед в 22:00

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