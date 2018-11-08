Завершился четвертый тур группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. "Страна" публикует все результаты матчей и положение команд в группах. Также отдельно мы публиковали результаты в группе F, где играет "Шахтер". А также результаты матча с "Манчестер Сити".

Группа А

18 сентября

Брюгге-Боруссия - 0:1

Монако-Атлетико - 1:2

3 октября

Боруссия-Монако - 3:0

Атлетико-Брюгге 3:1

24 октября

Брюгге-Монако - 1:1

Боруссия-Атлетико - 4:0

6 ноября

Монако-Брюгге - 4:0

Атлетико-Боруссия - 2:0

Команда И В Н П М О 1.Боруссия 4 3 0 1 8-2 9 2.Атлетикко 4 3 0 1 7-6 9 3.Брюгге 4 1 1 2 6-5 4 4.Монако 4 0 1 3 2-10 1

28 ноября

Атлетико-Монако в 19:55

Боруссия-Брюгге в 22:00

11 декабря

Брюгге-Атлетико в 22:00

Монако-Боруссия в 22:00

Группа В

18 сентября

Барселона-ПСВ - 4:0

Интер-Тоттенхэм - 2:1

3 октября

ПСВ-Интер в 1:2

Тоттенхэм-Барселона 2:4

24 октября

ПСВ-Тоттенхэм - 2:2

Барселона-Интер - 2:0

6 ноября

Тоттенхэм-ПСВ - 2:1

Интер-Барселона - 1:1

Команда И В Н П М О 1.Барселона 4 3 1 0 11-3 10 2.Интер 4 2 1 1 5-5 7 3.Тоттенхэм 4 1 1 2 7-9 4 4.ПСВ 4 0 1 3 4-10 1

28 ноября

ПСВ-Барселона в 22:00

Тоттенхэм-Интер в 22:00

11 декабря

Интер-ПСВ в 22:00

Барселона-Тоттенхэм

Группа С

18 сентября

Ливерпуль-ПСЖ - 3:2

Црвена Звезда-Наполи - 0:0

3 октября

ПСЖ-Црвена Звезда - 6:1

Наполи-Ливерпуль - 1:0

24 октября

ПСЖ-Наполи - 2:2

Ливерпуль-Црвена Звезда - 4:0

6 ноября

Црвена Звезда-Ливерпуль - 2:0

Наполи-ПСЖ - 1:1

Команда И В Н П М О 1.Наполи 4 1 3 0 4-3 6 2.Ливерпуль 4 2 0 2 7-5 6 3.ПСЖ 4 1 2 1 11-7 5 4.Црвена Звезда 4 1 1 2 3-10 4

28 ноября

ПСЖ-Ливерпуль в 22:00

Наполи-Црвена звезда в 22:00

11 декабря

Црвена звезда-ПСЖ в 22:00

Ливерпуль-Наполи в 22:00

Группа D

18 сентября

Шальке 04-Порту - 1:1

Галатасарай-Локомотив - 3:0

3 октября

Локомотив-Шальке 04 - 0:1

Порту-Галатасарай - 1:0

24 октября

Локомотив-Порту - 1:3

Галатасарай-Шальке 04 - 0:0

6 ноября

Шальке 04-Галатасарай - 2:0

Порту-Локомотив - 4:1

Команда И В Н П М О 1. Порту 4 3 1 0 9-3 10 2. Шальке 04 4 2 2 0 4-1 8 3. Галатасарай 4 1 1 2 3-3 4 4. Локомотив 4 0 0 4 2-11 0

28 ноября

Локомотив-Галатасарай в 19:55

Порту-Шальке 04 - в 22:00

11 декабря

Шальке 04-Локомотив в 19:55

Галатасарай-Порту в 19:55

Группа Е

19 сентября

Аякс-АЕК Афины - 3:0

Бенфика-Бавария - 0:2

2 октября

АЕК Афины-Бенфика -2:3

Бавария-Аякс - 1:1

23 октября

АЕК Афины-Бавария - 0:2

Аякс-Бенфика - 1:0

7 ноября

Бенфика-Аякс - 1:1

Бавария-АЕК Афины - 2:0

Команда И В Н П М О 1.Аякс 4 3 1 0 7-1 10 2.Бавария 4 2 2 0 6-2 8 3.Бенфика 4 1 1 2 4-6 4 4.АЕК Афины 4 0 0 4 2-10 0

27 ноября

АЕК Афины-Аякс в 19:55

Бавария-Бенфика в 22:00

12 декабря

Бенфика-АЕК Афины в 22:00

Аякс-Бавария в 22:00

Группа F

19 сентября

Шахтер-Хоффенхайм - 2:2

Манчестер-Сити-Лион - 1:2

2 октября

Хоффенхайм-Манчестер Сити - 1:2

Лион-Шахтер 2:2

23 октября

Хоффенхайм-Лион - 3:3

Шахтер-Манчестер Сити - 0:3

7 ноября

Манчестер Сити-Шахтер - 6:0

Лион-Хоффенхайм - 2:2

Команда И В Н П М О 1.Манчестер Сити 4 3 0 1 12-3 9 2.Лион 4 1 3 0 9-8 6 3.Хоффенхайм 4 0 3 1 8-9 3 4.Шахтер 4 0 2 2 4-13 2

27 ноября

Лион-Манчестер Сити в 22:00

Хоффенхайм-Шахтер в 22:00

12 декабря

Шахтер-Лион в 22:00

Манчестер Сити-Хоффенхайм в 22:00

Группа G

19 сентября

Реал-Рома - 3:0

Виктория-ЦСКА - 2:2

2 октября

ЦСКА-Реал - 1:0

Рома-Виктория - 5:0

23 октября

Реал-Виктория - 2:1

Рома-ЦСКА - 3:0

7 ноября

ЦСКА-Рома - 1:2

Виктория-Реал - 0:5

Команда И В Н П М О 1.Реал 4 3 0 1 10-2 9 2.Рома 4 3 0 1 10-4 9 3.ЦСКА 4 1 1 2 4-7 4 4.Виктория 4 0 1 3 3-14 1

27 ноября

ЦСКА-Виктория в 19:55

Рома-Реал в 22:00

12 декабря

Виктория-Рома в 19:55

Реал-ЦСКА в 19:55

Группа Н

19 сентября

Валенсия-Ювентус - 0:2

Янг-Бойз-Манчестер-Юнайтед - 0:3

2 октября

Ювентус-Янг Бойз - 3:0

Манчестер Юнайтед-Валенсия - 0:0

23 октября

Янг Бойз-Валенсия в 19:55

Манчестер Юнайтед-Ювентус в 22:00

7 ноября

Валенсия-Янг Бойз - 3:1

Ювентус-Манчестер Юнайтед - 1:2

Команда И В Н П М О 1.Ювентус 4 3 0 1 7-2 9 2.Манчестер Юнайтед 4 2 1 1 5-2 7 3.Валенсия 4 1 2 1 4-4 5 4.Янг Бойз 4 0 1 3 2-10 1

27 ноября

Ювентус-Валенсия в 22:00

Манчестер Юнайтед-Янг Бойз в 22:00

12 декабря

Янг Бойз-Ювентус в 22:00

Валенсия-Манчестер Юнайтед в 22:00