Завершился четвертый тур группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. "Страна" публикует все результаты матчей и положение команд в группах. Также отдельно мы публиковали результаты в группе F, где играет "Шахтер". А также результаты матча с "Манчестер Сити".
Группа А
18 сентября
Брюгге-Боруссия - 0:1
Монако-Атлетико - 1:2
3 октября
Боруссия-Монако - 3:0
Атлетико-Брюгге 3:1
24 октября
Брюгге-Монако - 1:1
Боруссия-Атлетико - 4:0
6 ноября
Монако-Брюгге - 4:0
Атлетико-Боруссия - 2:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Боруссия
|4
|3
|0
|1
|8-2
|9
|2.Атлетикко
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|3.Брюгге
|4
|1
|1
|2
|6-5
|4
|4.Монако
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
28 ноября
Атлетико-Монако в 19:55
Боруссия-Брюгге в 22:00
11 декабря
Брюгге-Атлетико в 22:00
Монако-Боруссия в 22:00
Группа В
18 сентября
Барселона-ПСВ - 4:0
Интер-Тоттенхэм - 2:1
3 октября
ПСВ-Интер в 1:2
Тоттенхэм-Барселона 2:4
24 октября
ПСВ-Тоттенхэм - 2:2
Барселона-Интер - 2:0
6 ноября
Тоттенхэм-ПСВ - 2:1
Интер-Барселона - 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Барселона
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|2.Интер
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|3.Тоттенхэм
|4
|1
|1
|2
|7-9
|4
|4.ПСВ
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
28 ноября
ПСВ-Барселона в 22:00
Тоттенхэм-Интер в 22:00
11 декабря
Интер-ПСВ в 22:00
Барселона-Тоттенхэм
Группа С
18 сентября
Ливерпуль-ПСЖ - 3:2
Црвена Звезда-Наполи - 0:0
3 октября
ПСЖ-Црвена Звезда - 6:1
Наполи-Ливерпуль - 1:0
24 октября
ПСЖ-Наполи - 2:2
Ливерпуль-Црвена Звезда - 4:0
6 ноября
Црвена Звезда-Ливерпуль - 2:0
Наполи-ПСЖ - 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Наполи
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|2.Ливерпуль
|4
|2
|0
|2
|7-5
|6
|3.ПСЖ
|4
|1
|2
|1
|11-7
|5
|4.Црвена Звезда
|4
|1
|1
|2
|3-10
|4
28 ноября
ПСЖ-Ливерпуль в 22:00
Наполи-Црвена звезда в 22:00
11 декабря
Црвена звезда-ПСЖ в 22:00
Ливерпуль-Наполи в 22:00
Группа D
18 сентября
Шальке 04-Порту - 1:1
Галатасарай-Локомотив - 3:0
3 октября
Локомотив-Шальке 04 - 0:1
Порту-Галатасарай - 1:0
24 октября
Локомотив-Порту - 1:3
Галатасарай-Шальке 04 - 0:0
6 ноября
Шальке 04-Галатасарай - 2:0
Порту-Локомотив - 4:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Порту
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|2. Шальке 04
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|3. Галатасарай
|4
|1
|1
|2
|3-3
|4
|4. Локомотив
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
28 ноября
Локомотив-Галатасарай в 19:55
Порту-Шальке 04 - в 22:00
11 декабря
Шальке 04-Локомотив в 19:55
Галатасарай-Порту в 19:55
Группа Е
19 сентября
Аякс-АЕК Афины - 3:0
Бенфика-Бавария - 0:2
2 октября
АЕК Афины-Бенфика -2:3
Бавария-Аякс - 1:1
23 октября
АЕК Афины-Бавария - 0:2
Аякс-Бенфика - 1:0
7 ноября
Бенфика-Аякс - 1:1
Бавария-АЕК Афины - 2:0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Аякс
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|2.Бавария
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|3.Бенфика
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|4.АЕК Афины
|4
|0
|0
|4
|2-10
|0
27 ноября
АЕК Афины-Аякс в 19:55
Бавария-Бенфика в 22:00
12 декабря
Бенфика-АЕК Афины в 22:00
Аякс-Бавария в 22:00
Группа F
19 сентября
Шахтер-Хоффенхайм - 2:2
Манчестер-Сити-Лион - 1:2
2 октября
Хоффенхайм-Манчестер Сити - 1:2
Лион-Шахтер 2:2
23 октября
Хоффенхайм-Лион - 3:3
Шахтер-Манчестер Сити - 0:3
7 ноября
Манчестер Сити-Шахтер - 6:0
Лион-Хоффенхайм - 2:2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Манчестер Сити
|4
|3
|0
|1
|12-3
|9
|2.Лион
|4
|1
|3
|0
|9-8
|6
|3.Хоффенхайм
|4
|0
|3
|1
|8-9
|3
|4.Шахтер
|4
|0
|2
|2
|4-13
|2
27 ноября
Лион-Манчестер Сити в 22:00
Хоффенхайм-Шахтер в 22:00
12 декабря
Шахтер-Лион в 22:00
Манчестер Сити-Хоффенхайм в 22:00
Группа G
19 сентября
Реал-Рома - 3:0
Виктория-ЦСКА - 2:2
2 октября
ЦСКА-Реал - 1:0
Рома-Виктория - 5:0
23 октября
Реал-Виктория - 2:1
Рома-ЦСКА - 3:0
7 ноября
ЦСКА-Рома - 1:2
Виктория-Реал - 0:5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Реал
|4
|3
|0
|1
|10-2
|9
|2.Рома
|4
|3
|0
|1
|10-4
|9
|3.ЦСКА
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|4.Виктория
|4
|0
|1
|3
|3-14
|1
27 ноября
ЦСКА-Виктория в 19:55
Рома-Реал в 22:00
12 декабря
Виктория-Рома в 19:55
Реал-ЦСКА в 19:55
Группа Н
19 сентября
Валенсия-Ювентус - 0:2
Янг-Бойз-Манчестер-Юнайтед - 0:3
2 октября
Ювентус-Янг Бойз - 3:0
Манчестер Юнайтед-Валенсия - 0:0
23 октября
Янг Бойз-Валенсия в 19:55
Манчестер Юнайтед-Ювентус в 22:00
7 ноября
Валенсия-Янг Бойз - 3:1
Ювентус-Манчестер Юнайтед - 1:2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Ювентус
|4
|3
|0
|1
|7-2
|9
|2.Манчестер Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|5-2
|7
|3.Валенсия
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|4.Янг Бойз
|4
|0
|1
|3
|2-10
|1
27 ноября
Ювентус-Валенсия в 22:00
Манчестер Юнайтед-Янг Бойз в 22:00
12 декабря
Янг Бойз-Ювентус в 22:00
Валенсия-Манчестер Юнайтед в 22:00