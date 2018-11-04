В десятке лучших бомбардиров УПЛ после 14 тура тройка лидеров остается неизменной: Мораес, забивший гол в матче с Динамо, Марьян Швед из Карпаты и Марлос (Шахтер).

Таким образом, на этой неделе в десятку лучших попали по два бомбардира из Шахтера и Мариуполя, а также по одному из Карпат, Александрии, Львов, Десны, Арсенала и Ворсклы.

Футболист Команда М П И Ср. 1. Жуниор Мораес Шахтер 11 0 13 0,85 2. Марьян Швед Карпаты 7 2 13 0,54 3. Марлос Шахтер 6 0 12 0,50 4. Евгений Банада Александрия 6 0 13 0,46 5. Бруно Дуарте Львов 6 0 13 0,46 6. Сергей Гринь Арсенал Киев 4 0 8 0,50 7. Денис Безбородько Десна 4 0 8 0,50 8. Руслан Фомин Мариуполь 4 1 10 0,40 9. Андрей Борячук Мариуполь 4 0 12 0,33 10. Владислав Кулач Ворскла 4 0 12 0,33

М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру

Напомним, что ранее мы публиковали все результаты и турнирную таблицу УПЛ после 14 тура.

А также турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.