В десятке лучших бомбардиров УПЛ после 14 тура тройка лидеров остается неизменной: Мораес, забивший гол в матче с Динамо, Марьян Швед из Карпаты и Марлос (Шахтер).
Таким образом, на этой неделе в десятку лучших попали по два бомбардира из Шахтера и Мариуполя, а также по одному из Карпат, Александрии, Львов, Десны, Арсенала и Ворсклы.
|Футболист
|Команда
|М
|П
|И
|Ср.
|1. Жуниор Мораес
|Шахтер
|11
|0
|13
|0,85
|2. Марьян Швед
|Карпаты
|7
|2
|13
|0,54
|3. Марлос
|Шахтер
|6
|0
|12
|0,50
|4. Евгений Банада
|Александрия
|6
|0
|13
|0,46
|5. Бруно Дуарте
|Львов
|6
|0
|13
|0,46
|6. Сергей Гринь
|Арсенал Киев
|4
|0
|8
|0,50
|7. Денис Безбородько
|Десна
|4
|0
|8
|0,50
|8. Руслан Фомин
|Мариуполь
|4
|1
|10
|0,40
|9. Андрей Борячук
|Мариуполь
|4
|0
|12
|0,33
|10. Владислав Кулач
|Ворскла
|4
|0
|12
|0,33
М - мячи, П - пенальти, И - игры, Ср. - среднее число голов за игру
Напомним, что ранее мы публиковали все результаты и турнирную таблицу УПЛ после 14 тура.
А также турнирную таблицу чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.
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