В воскресенье, 4 ноября, в первой лиге украинского футбольного чемпионата, завершился 16 тур. На этой неделе сыграли 14 команд.

Лидером первой лиги остается "Днепр 1", на втором месте "Волынь". "Металлист 1925", который обошел "Колос" на прошлой неделе, удерживает третье место.

3 ноября



Сумы - Горняк Спорт - 2:2

Голы: Антон Савин (11), Ярослав Кириенко (90+2) - Игорь Сикорский (5), Андрей Шевчук (16)

Балканы - Прикарпатье - 3:2

Голы: Демьян Пенов (22), Сергей Любчак (66,66) - Василий Француз (24), Богдан Оринчак (57)

Агробизнес - Металлист 1925 - 0:2

Голы: Олег Синица (36 П), (83 П)

Авангард - Ингулец - 3:1

Голы: Егор Демченко (30), Игорь Кириенко (71), Виталий Собко (84) - Артем Козлов (90+3 П)

Волынь - Звезда - 3:1

Голы: Миха Горопевшек (34), Игорь Карпенко (67), Дмитрий Козьбан (79) - Даниил Кондраков (73)

4 ноября

Оболонь Бровары - Николаев - 2:1

Голы: Максим Покотилюк (17), Игорь Мединский (79) - Олег Дмитренко (90)

Днепр 1 - Рух - 3:0

Голы: Александр Назаренко (29), Игорь Когут (71), Владислав Влйцеховский (90+5)

Команда И В Н П М О 1. Днепр-1 15 12 1 2 39-10 37 2. Волынь 15 11 2 2 31-18 35 3. Металлист-1925 15 10 2 3 31-7 32 4. Колос 14 7 7 0 26-7 28 5. Оболонь Бровары 15 7 5 3 17-12 26 6. Ингулец 15 7 3 5 19-18 24 7. Авангард 15 6 5 4 28-16 23 8. Николаев 15 5 4 6 14-17 19 9. Балканы 15 5 4 6 17-21 19 10. Прикарпатье 15 4 2 9 16-17 14 11. Горняк-Спорт 15 3 5 7 19-32 14 12. Сумы 15 3 5 7 14-33 14 13. Рух 15 2 5 8 12-24 11 14. Агробизнес 15 1 6 8 10-18 9 15. Звезда 15 1 0 14 7-42 3

И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.

В Первой лиге играют 15 команд. Изначально их было 16, но харьковский "Гелиос" выбыл после начала турнира.

Победитель Первой лиги перейдет в Премьер-лигу. Клубы, занявшие второе и третье места, сыграют плей-офф из двух матчей за право выступать в Премьер-лиге против команд, занявших там 11 и 10 места.

Команды, занявшие 15-16 места - выбывают во Вторую лигу. Те кто занял 13-14 места - играют стыковые матчи.

Напомним, что матч Шахтер - Динамо в Премьер-лиге украинского чемпионата по футболу завершился победой дончан.

После этого Александр Хацкевич прокомментировал поражение Динамо в Харькове.