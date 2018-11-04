Все результаты и турнирная таблица УПЛ после 14 тура
В воскресенье, 4 ноября, завершился четырнадцатый тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. На этой неделе Шахтер сразился с Динамо в Харькове, одолев его со счетом - 2:1. Результат - 37 очков у Шахтера и 29 - у Динамо. Александрию от второго места отделяет 2 пункта.
3 ноября
Мариуполь - Арсенал Киев - 1:0
Голы: Владислав Вакула (81)
Шахтер - Динамо - 2:1
Голы: Жуниор Мораес (54), Виктор Коваленко (90+5) - Николай Шапаренко (44)
Олимпик - Карпаты - 1:2
Голы: Евгений Пасич (90+1) - Кристиан Понде (5), Марьян Швед (75 П)
4 ноября
Александрия - Десна - 1:1
Голы: Андрей Запорожан (53 П) - Андрей Гитченко (87)
Львов - Ворскла - 0:2
Голы: Павел Ребенок (19), Нейджеб Якубу (39)
Черноморец - Заря - 0:3
Голы: Александр Тымчик (27), Сергей Майборода (66), Александр Караваев (72)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Шахтер
|14
|12
|1
|1
|36-7
|37
|2. Динамо
|14
|9
|2
|3
|16-7
|29
|3. Александрия
|14
|8
|3
|3
|19-12
|27
|4. Ворскла
|14
|6
|0
|6
|15-15
|24
|5. Мариуполь
|14
|4
|2
|6
|17-21
|20
|6. Заря
|14
|5
|6
|4
|17-12
|18
|7. Десна
|14
|4
|2
|7
|15-18
|17
|8. Львов
|14
|4
|5
|5
|12-15
|17
|9. Карпаты
|14
|4
|4
|6
|19-21
|16
|10. Олимпик
|14
|4
|3
|7
|17-22
|15
|11. Черноморец
|14
|2
|3
|9
|9-24
|9
|12. Арсенал
|14
|2
|1
|11
|7-25
|7
И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.
После 22 туров Чемпионата Украины по футболу будут сформированы две группы по шесть команд. В первую войдут клубы, набравшие больше всего очков. Среди них определится чемпион УПЛ и участники Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во второй группе команды борются за право остаться в УПЛ.
На втором этапе в каждой группе клубы сыграют в 10 турах и матчи плей-офф во второй группе.
Ранее мы публиковали турнирную таблицу Чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.