В воскресенье, 4 ноября, завершился четырнадцатый тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. На этой неделе Шахтер сразился с Динамо в Харькове, одолев его со счетом - 2:1. Результат - 37 очков у Шахтера и 29 - у Динамо. Александрию от второго места отделяет 2 пункта.

3 ноября

Мариуполь - Арсенал Киев - 1:0

Голы: Владислав Вакула (81)

Шахтер - Динамо - 2:1

Голы: Жуниор Мораес (54), Виктор Коваленко (90+5) - Николай Шапаренко (44)

Олимпик - Карпаты - 1:2

Голы: Евгений Пасич (90+1) - Кристиан Понде (5), Марьян Швед (75 П)

4 ноября

Александрия - Десна - 1:1

Голы: Андрей Запорожан (53 П) - Андрей Гитченко (87)

Львов - Ворскла - 0:2

Голы: Павел Ребенок (19), Нейджеб Якубу (39)

Черноморец - Заря - 0:3

Голы: Александр Тымчик (27), Сергей Майборода (66), Александр Караваев (72)

 

Команда И В Н П М О
 1. Шахтер  14  12  1  1  36-7  37
 2. Динамо  14  9  2  3  16-7  29
 3. Александрия  14  8  3  3  19-12  27
 4. Ворскла  14  6  0  6  15-15  24
 5. Мариуполь  14  4  2  6  17-21  20
 6. Заря  14  5  6  4  17-12  18
 7. Десна  14  4  2  7  15-18  17
 8. Львов  14  4  5  5  12-15  17
 9. Карпаты  14  4  4  6  19-21  16
 10. Олимпик  14  4  3  7  17-22  15
 11. Черноморец  14  2  3  9  9-24  9
 12. Арсенал  14  2  1  11  7-25  7

И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.

После 22 туров Чемпионата Украины по футболу будут сформированы две группы по шесть команд. В первую войдут клубы, набравшие больше всего очков. Среди них определится чемпион УПЛ и участники Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во второй группе команды борются за право остаться в УПЛ.

На втором этапе в каждой группе клубы сыграют в 10 турах и матчи плей-офф во второй группе.

Ранее мы публиковали турнирную таблицу Чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

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