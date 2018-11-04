В воскресенье, 4 ноября, завершился четырнадцатый тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. На этой неделе Шахтер сразился с Динамо в Харькове, одолев его со счетом - 2:1. Результат - 37 очков у Шахтера и 29 - у Динамо. Александрию от второго места отделяет 2 пункта.

3 ноября

Мариуполь - Арсенал Киев - 1:0

Голы: Владислав Вакула (81)

Шахтер - Динамо - 2:1

Голы: Жуниор Мораес (54), Виктор Коваленко (90+5) - Николай Шапаренко (44)

Олимпик - Карпаты - 1:2

Голы: Евгений Пасич (90+1) - Кристиан Понде (5), Марьян Швед (75 П)

4 ноября

Александрия - Десна - 1:1

Голы: Андрей Запорожан (53 П) - Андрей Гитченко (87)

Львов - Ворскла - 0:2

Голы: Павел Ребенок (19), Нейджеб Якубу (39)

Черноморец - Заря - 0:3

Голы: Александр Тымчик (27), Сергей Майборода (66), Александр Караваев (72)

Команда И В Н П М О 1. Шахтер 14 12 1 1 36-7 37 2. Динамо 14 9 2 3 16-7 29 3. Александрия 14 8 3 3 19-12 27 4. Ворскла 14 6 0 6 15-15 24 5. Мариуполь 14 4 2 6 17-21 20 6. Заря 14 5 6 4 17-12 18 7. Десна 14 4 2 7 15-18 17 8. Львов 14 4 5 5 12-15 17 9. Карпаты 14 4 4 6 19-21 16 10. Олимпик 14 4 3 7 17-22 15 11. Черноморец 14 2 3 9 9-24 9 12. Арсенал 14 2 1 11 7-25 7

И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.

После 22 туров Чемпионата Украины по футболу будут сформированы две группы по шесть команд. В первую войдут клубы, набравшие больше всего очков. Среди них определится чемпион УПЛ и участники Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во второй группе команды борются за право остаться в УПЛ.

На втором этапе в каждой группе клубы сыграют в 10 турах и матчи плей-офф во второй группе.

Ранее мы публиковали турнирную таблицу Чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.