8 ноября "Ворскла" сыграла четвертый матч группового турнира Лиги Европы УЕФА с "Карабахом".

Полтавская команда на своем поле проиграла со счетом - 0:1. Единственный гол по пенальти на 13-й минуте забил Араз Абдулла оглы Абдуллаев. В параллельном матче Арсенала и Спортинга ничейный результат - 0:0.

В целом расклад в группе Е, где играет Ворскла, не изменился. Напомним результаты всех матчей в группе и положение команд.

20 сентября

Арсенал - Ворскла - 4:2

Спортинг - Карабах - 2:0

4 октября

Карабах - Арсенал - 0:3

Ворскла - Спортинг - 1:2

25 октября

Спортинг - Арсенал - 0:1

Карабах - Ворскла - 0:1

8 ноября

Арсенал - Спортинг - 0:0

Ворскла - Карабах - 0:1

Команда И В Н П М О 1.Арсенал 4 3 1 0 8-2 10 2.Спортинг 4 2 1 1 4-2 7 3.Ворскла 4 1 0 3 4-7 3 4.Карабах 4 1 0 3 1-6 3

29 ноября

Ворскла - Арсенал в 19:55

Карабах - Спортинг в 19:55

13 декабря

Арсенал - Карабах в 22:00

Спортинг - Ворскла в 22:00

Напомним, что также 8 ноября в Лиге Европы сыграли "Динамо" и Ренн, киевляне обыграли французов - 3:1.

"Страна" публиковала все результаты матчей, положение команд и расписание во всех группах Лиги Европы.