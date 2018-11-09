Лига Европы. Все результаты матчей, расписание и положение команд в группе "Ворсклы" после четвертого тура
8 ноября "Ворскла" сыграла четвертый матч группового турнира Лиги Европы УЕФА с "Карабахом".
Полтавская команда на своем поле проиграла со счетом - 0:1. Единственный гол по пенальти на 13-й минуте забил Араз Абдулла оглы Абдуллаев. В параллельном матче Арсенала и Спортинга ничейный результат - 0:0.
В целом расклад в группе Е, где играет Ворскла, не изменился. Напомним результаты всех матчей в группе и положение команд.
20 сентября
Арсенал - Ворскла - 4:2
Спортинг - Карабах - 2:0
4 октября
Карабах - Арсенал - 0:3
Ворскла - Спортинг - 1:2
25 октября
Спортинг - Арсенал - 0:1
Карабах - Ворскла - 0:1
8 ноября
Арсенал - Спортинг - 0:0
Ворскла - Карабах - 0:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1.Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8-2
|10
|2.Спортинг
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|3.Ворскла
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|4.Карабах
|4
|1
|0
|3
|1-6
|3
29 ноября
Ворскла - Арсенал в 19:55
Карабах - Спортинг в 19:55
13 декабря
Арсенал - Карабах в 22:00
Спортинг - Ворскла в 22:00
Напомним, что также 8 ноября в Лиге Европы сыграли "Динамо" и Ренн, киевляне обыграли французов - 3:1.
"Страна" публиковала все результаты матчей, положение команд и расписание во всех группах Лиги Европы.